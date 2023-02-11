Одним из методов избавиться от стресса является медитация. Однако она понятна не всем. Каким же образом можно привести себя и свои мысли в норму этим людям?

Джой Рейнс, практик осознанности считает, что можно получить столько же пользы от сосредоточения внимания на различных видах деятельности, сколько и от традиционной сидячей медитации.

— Вся идея осознанности заключается в тренировке вашего мозга, — говорит она. — Я не думаю, что есть правильный или неправильный путь, и важно выполнять практики, которые резонируют с вами.

Гулять пешком

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Рейнс рекомендует людям практиковать осознанность во время ходьбы, отчасти потому, что, когда мы идем, мы не делаем ничего, кроме того, что, может быть, поглощены своими вещами.

Наблюдать за природой

— Когда мы находимся на природе, — говорит Ридинг, — мы смотрим панорамным взглядом, который обеспечивает периферийное зрение и успокаивает нашу нервную систему.

Рисунок

Чувство потока, которое некоторые испытывают на регулярных занятиях по рисованию, может принести больше пользы, чем улучшение навыков рисования.

— Вы действительно можете течь в данный момент, — говорит Рейнс. — Ваше внимание здесь и сейчас — вот почему этот вид деятельности может быть расслабляющим и восстанавливающим.

Домашние дела

Рейнс считает, что даже складывание белья может быть формой медитации.

Не торопитесь, вдохните свежий аромат белья, обратите внимание на фактуру тканей. Вы будете тренировать осознанность, немного расслабитесь, и, вероятно, это займет у вас не больше времени, чем если бы вы торопились (больше спешки, меньше скорости).

Можно применять осознанность к уборке пылесосом, готовке или к тому, как вы едите приготовленные блюда.

Практик считает, что почти любую деятельность можно превратить в медитативное занятие, действительно прислушиваясь к своим чувствам.

Пробовать новые вещи

У большинства людей медитация и отдых ассоциируются с отключением.

Однако и медитация, и отдых могут быть движением: приготовление нового блюда или изучение нового творческого навыка то, что действительно помогает вам чувствовать себя живым.

— Все незнакомое, что пробуждает в нас любопытство, помогает просветиться, потому что при этом мозг используется по-другому, — считает Рейнс.

Глядя из окна

Большинство людей связывают медитацию с очищением ума. Они хотят избавиться от каких-то мыслей, чувств. Но попытки очистить разум только усиливают его.

Сосредоточение внимания на объектах может помочь нам выйти из напряженного движения ума, чтобы мы могли заметить и принять его, а не пытаться избавиться от него. Это может означать, что вы можете потратить пять минут на то, чтобы полюбоваться пламенем свечи или посмотреть в окно.

Письмо

Иногда нам нужно отдохнуть от своих мыслей и чувств, но иногда нам нужно свидетельствовать о них.

— Нашите о том, что верно здесь и сейчас, не отвлекаясь на другие задачи, которые необходимо выполнить, — говорит Рейнс.

Выделяйте для письма строго определенное время.

Пение в хоре

Пение в хоре также может стать заменой сидячей медитации. Сосредоточение на вибрации своего голоса, звучащего в общем хоре, помогает почувствовать себя уравновешенным.

Построй что-нибудь

Lego для взрослых также может заменить обычную медитацию.

— Ощутите неровности деталей, посмотрите на цвета, послушайте, как они щелкают друг о друга, — говорит Джой Рейнс. – Представьте целиком объект, который вы собираете. Я бы сочла это осознанным.

Идем в кино

Можно считать поход в кино слишком пассивным занятием. Но, будучи увлеченным, вы вполне можете отдохнуть от своего ума, и у вас могут появиться возможности для развития самосознания и обучения перенаправлению своих мыслей.

Не стоит спешить угадывать, чем все закончится. Оставайтесь с историей и неизвестностью того, что произойдет дальше.

Керамика

Займитесь гончарным делом. Можно, конечно, переживать, что чаша вышла кривая, что она не понравится кому-то, но лучше обратите внимание на то, как эти суждения ощущаются в вашем теле, на текстуру и температуру глины, на звук круга, и вы переключитесь с жужжания мозга на жужжание гончарного круга.