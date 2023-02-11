Одним із методів позбутися стресу є медитація. Проте, вона зрозуміла не для всіх. Яким чином можна привести себе і свої думки в норму цим людям?

Джой Рейнс, практик з усвідомленості вважає, що можна отримати стільки ж користі від зосередження уваги на різних видах діяльності, як і від традиційної сидячої медитації.

– Вся ідея усвідомленості полягає в тренуванні вашого мозку, – каже вона. – Я не думаю, що є правильний чи неправильний шлях, важливо виконувати практики, які резонують із вами.

Гуляти пішки

Зараз дивляться

Рейнс рекомендує людям практикувати усвідомленість під час ходьби, частково тому, що коли ми йдемо, ми не робимо нічого, крім того, що, можливо, поглинені своїми речами.

Спостерігати за природою

– Коли ми знаходимося на природі, – каже Рейнс, – ми дивимося панорамним поглядом, який забезпечує периферійний зір та заспокоює вашу нервову систему.

Малюнок

Почуття потоку, яке деякі відчувають на регулярних заняттях з малювання, може принести більше користі, ніж покращення навичок малювання.

– Ви дійсно можете текти в даний момент, – каже Рейнс. – Ваша увага тут і зараз – ось чому цей вид діяльності може бути розслаблюючим та відновлюючим.

Домашні справи

Формою медитації може стати складання білизни.

Не поспішайте, вдихніть свіжий аромат білизни, зверніть увагу на фактуру тканин. Ви будете тренувати усвідомленість, трохи розслабитесь, і, ймовірно, це займе у вас не більше часу, ніж якби ви поспішали (більше поспіху, менше швидкості).

Можна застосовувати свідомість до прибирання пилососом, приготування їжі або до того, як ви їсте приготовані страви.

Практик вважає, що майже будь-яку діяльність можна перетворити на медитативне заняття, справді прислухаючись до своїх почуттів.

Пробувати нові речі

У більшості людей медитація та відпочинок асоціюються з відключенням.

Однак і медитація, і відпочинок можуть бути рухом: приготування нової страви або вивчення нової творчої навички те, що дійсно допомагає вам почуватися живими.

– Все незнайоме, що пробуджує в нас цікавість, допомагає просвітитися, тому що при цьому мозок використовується по-іншому, – вважає Рейнс.

Дивлячись з вікна

Більшість людей пов’язують медитацію із очищенням розуму. Вони хочуть позбутися якихось думок, почуттів. Але спроби очистити розум лише посилюють його.

Зосередження уваги на об’єктах може допомогти нам вийти з напруженого руху розуму, щоб ми могли помітити і прийняти його, а не намагатися позбутися його. Це може означати, що ви витратите п’ять хвилин на те, щоб спостерігати полум’я свічки або подивитися у вікно.

Пишіть листи

Іноді нам потрібно відпочити від своїх думок та почуттів, але іноді нам треба свідчити про них.

– Пишіть про те, що вірно тут і зараз не відволікаючись на інші завдання, які потрібно виконати, – каже Рейнс.

Виділяйте для цього певний час.

Спів у хорі

Спів у хорі також може стати заміною сидячої медитації. Зосередження на вібрації свого голосу, що звучить у загальному хорі, допомагає відчути себе врівноваженим.

Побудуй щось

Lego для дорослих може замінити звичайну медитацію.

– Відчуйте нерівності деталей, подивіться на кольори, послухайте, як вони клацають одна об одну, — каже Джой Рейнс. – Уявіть об’єкт, який ви збираєте. Я би вважала це усвідомленим.

Ідемо в кіно

Можна вважати похід у кіно надто пасивним заняттям. Але, будучи захопленим, ви можете відпочити від свого розуму, і у вас можуть з’явитися можливості для розвитку самосвідомості і навчання перенаправленню своїх думок.

Не варто поспішати вгадувати, чим усе скінчиться. Залишайтеся з історією та невідомістю того, що станеться далі.

Кераміка

Займіться гончарною справою. Можна, звичайно, переживати, що чаша вийшла крива, що вона не сподобається комусь, але краще зверніть увагу на те, як ці судження відчуваються у вашому тілі, на текстуру і температуру глини, на звук кола, і ви перемкнетеся з дзижчання мозку на дзижчання гончарного кола.