Ведуча проекту “Аферисти в соцмережах” Олена-Христина Лебідь розповіла, що їй допомагає заспокоюватися і брати себе в руки під час війни.

Як з’ясувалося, впоратися з хвилюванням в цей непростий період ведучій Нового каналу допомагає її улюблениця – французький бульдог Сара.

– Тварини – це такий антистрес! Коли Київ обстрілювали Градами, я мимоволі обіймала Сару. Вона мирно сопала, і мене це заспокоювало, – зізналася Олена-Христина.

Всі ці важкі дні Олена-Христина в якості волонтера допомагає постраждалим від війни тваринам.

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На жаль, сотні собак і кішок більше ніколи не зможуть побачити своїх господарів. Така сумна доля спіткала макарівського Хатіко – пса Ріні, який більше місяця вірно чекав на господиню, не здогадуючись, що її більше немає в живих. У березні жінку мучили і вбили кадирівці.

– Цей малюк не здавався, не хотів йти з порога свого будинку. Він думав, що охороняє господарів, їхній спокійний сон, – розповіла Олена-Христина.

За її словами, вірний пес не пішов з волонтерами і сусідами. Але згодом знайшлася сім’я з такою ж, як і Ріні, собачкою – вони здружилися. Тепер у нього будуть нові люблячі господарі, та ще й компаньйон.

Ведуча вважає, що, якщо з непростими випробуваннями змогли впоратися наші вихованці, зможуть вистояти й українці.

На її думку, кішки відрізняються особливою живучістю. Вони можуть бути в жахливому стані, але все одно виживуть. Це говорить про те, що які б випробування не випадали на нашу долю, ми все подолаємо і вистоїмо, додала Олена-Христина.

Фото: Новий канал