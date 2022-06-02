Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це психічне захворювання, яке виникає після травми. Його симптоми включають спогади про травматичні події, уникнення тригерів, які нагадують людині про травматичну подію, стан високого збудження і гіперпильності.

Необов’язково ПТСР виникає у учасників бойових дій, як багато хто вважає. Інколи він може розвинутися після будь-якої трагічної події у людей далеких від військових справ.

Однак не у всіх, хто пережив одну й ту саму травматичну подію розвивається ПТСР. Є певні фактори, що роблять людину більш чи менш схильною до цього розладу.

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Коли розвивається ПТСР

Хімічний дисбаланс мозку. Хімічні речовини в мозку впливають на наші спогади і змушують нас більше боятися. Наразі вчені говорять про дві речовини.

По-перше, це STMN1 – білок , що дозволяє формувати страхітливі спогади і GRP – пептид, що контролює реакції страху. Велика кількість першого та відсутність останнього може бути достатньою для того, щоб виник посттравматичний стресовий розлад.

2. Генетична схильність. Гени, які викликають у людини схильність до посттравматичного стресового розладу, ще не відомі. Та деякі з відомих генів якраз викликають різну кількість двох хімічних речовин, про які говорилося вище.

3. Переживання травматичних подій в минулому. Цей фактор є найбільш очевидним, але такою подією може стати будь що. Головне, дізнатися після чого людина відчуває сильний страх, безпорадність та безнадійність. Тоді й причина стане відомою.

4. Історія психічних захворювань. У тих, хто має психічні захворювання, наприклад, шизофренія або депресія, посттравматичний стресовий розлад більш ймовірний.

5. Стрес після травматичної події. Часто стрес продовжується після самої травматичної події, це саме те, що ми переживаємо зараз в умовах війни. З трагічною подією все не завершується, ми щодня маємо нагадування про травматичний досвід. Цього може бути достатньо, щоб розвинувся ПТСР.

Але оточення людини, у якої виник ПТСР також переживає ті самі події, та в них чомусь психіка витримує напруження і спогади про травматичну подію не викликають ніяких розладів.

Чому стається саме так?

1.Вчасна психологічна допомога. Ті, хто звернувся по психологічну допомогу іще до того, як з’явились перші ознаки ПТСР, мають меншу ймовірність розвитку посттравматичного стресового розладу.

2. Участь в групах підтримки. Існують різні групи для практично будь-якого виду травм. Спілкування з іншою людиною, яка пережила схожий досвід, значно допомагає та знижує ризик посттравматичного стресового розладу.

3. Почуття впевненості стосовно своїх дій під час травматичної події. Люди або не пам’ятають, що робили під час трагічних подій, або впевнені, що діяли правильно з більшою ймовірністю уникнуть діагнозу ПТСР. Терапія може кардинально допомогти в цьому.

4. Мати стратегію подолання. Взагалі уміння пройти через складні життєві ситуації є життєво необхідною навичкою. Люди, які від природи мають або навчилися дієвій стратегії подолання трагічних подій та їх наслідків, як правило, справляються з травмою набагато краще.

5. Бути чоловіком. За статистикою жінки частіше страждають від посттравматичного стресового розладу. Хоча така різниця в статистиці може пояснюватись і тим, що чоловіки неохоче звертаються за допомогою до психіатра, і ПТСР у них рідше діагностується.

Що робити, якщо виник ПТСР?

Якщо у вас посттравматичний стресовий розлад, ви не винні в тому, що у вас цей діагноз. Цей список причин виникнення чи не виникнення ПТСР не показує жодних недоліків тих, у кого він є.

Просто, якщо він є, то потрібно якнайшвидше звернутися по допомогу, щоб не страждати зайвий час.

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Джерело: Психологічна підтримка