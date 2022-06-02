Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это психическое заболевание, возникающее после травмы.

Его симптомы включают воспоминания о травматических событиях, избегание триггеров, напоминающих человеку о травматическом событии, состояние высокого возбуждения и гиперосторожности.

Необязательно ПТСР возникает у участников боевых действий, как многие считают. Иногда оно может развиться после любого трагического события у людей, далеких от военных дел.

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Однако не у всех, кто пережил одно и то же травматическое событие, развивается ПТСР. Есть определенные факторы, делающие человека более или менее склонным к этому расстройству.

Когда развивается ПТСР

1.Химический дисбаланс мозга. Химические вещества в мозге влияют на воспоминания и вынуждают нас больше бояться. Ученые говорят о двух веществах.

Во-первых, это STMN1 – белок, позволяющий формировать устрашающие воспоминания, и GRP – пептид, контролирующий реакции страха. Большое количество первого и отсутствие последнего может быть достаточным для того, чтобы возникло посттравматическое стрессовое расстройство.

2. Генетическая предрасположенность. Гены, вызывающие у человека склонность к посттравматическому стрессовому расстройству, еще не известны. Но некоторые из известных генов вызывают разное количество двух химических веществ, о которых говорилось выше.

3. Переживание травматических событий в прошлом. Этот фактор наиболее очевидный, но таким событием может стать что угодно. Главное, узнать, после чего человек испытывает сильный страх, беспомощность и безнадежность. Тогда и причина станет известна.

4. История психологических заболеваний. У тех, кто имеет психические заболевания, например, шизофрению или депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство более вероятно.

5. Стресс после травматического события. Часто стресс продолжается после самого травматического события, именно то, что мы переживаем сейчас в условиях войны. С трагическим событием все не завершается, мы ежедневно вспоминаем о травматическом опыте. Этого может быть достаточно, чтобы развилось ПТСР.

Иногда случается, что окружение человека, у которого возникло ПТСР, также переживает те же события, но у них почему-то психика выдерживает напряжение и воспоминания о травматическом событии не вызывают никаких расстройств.

Почему ПТСР возникает не у всех

1.Своевременная психологическая помощь. У тех, кто обратился за психологической помощью еще до того, как появились первые признаки ПТСР, меньшая вероятность развития посттравматического стрессового расстройства.

2. Участие в группах поддержки. Существуют разные группы для практически любого вида травм. Общение с другим человеком, пережившим подобный опыт, значительно помогает и снижает риск посттравматического стрессового расстройства.

3. Чувство уверенности в своих действиях во время травматического события. Люди, которые либо не помнят, что делали во время трагических событий, либо уверены, что действовали правильно, с большей вероятностью могут избежать диагноза ПТСР. Терапия может кардинально помочь в этом.

4. Стратегия преодоления. Умение пройти через сложные жизненные ситуации является жизненно необходимым навыком. Люди, от природы имеющие или обучившиеся действенной стратегии преодоления трагических событий и их последствий, как правило, справляются с травмой гораздо лучше.

5. Быть мужчиной. По статистике, женщины чаще страдают от посттравматического стрессового расстройства. Хотя такая разница в статистике может объясняться тем, что мужчины неохотно обращаются за помощью к психиатру, и ПТСР у них реже диагностируется.

Что делать, если возникло ПТСР

Если у вас посттравматическое стрессовое расстройство, вы не должны винить себя в том, что у вас этот диагноз. Этот список причин возникновения ПТСР не показывает никаких недостатков тех, у кого он есть.

Если у вас его диагностировали, нужно поскорее обратиться за помощью, чтобы не страдать лишнее время.

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Источник: Психологическая поддержка