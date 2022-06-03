Ведущая проекта Аферисты в соцсетях Елена-Кристина Лебедь рассказала, что ей помогает успокаиваться и брать себя в руки во время войны.

Как выяснилось, справиться с волнением в этот непростой период ведущей Нового канала помогает ее любимица — французский бульдог Сара.

– Животные – это такой антистресс! Когда Киев обстреливали Градами, я невольно обнимала Сару. Она мирно посапывала, и меня это успокаивало, — призналась Елена-Кристина.

Все эти трудные дни Елена-Кристина в качестве волонтера помогает пострадавшим от войны животным.

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К сожалению, сотни собак и кошек больше никогда не смогут увидеть своих хозяев. Такая печальная судьба постигла макаровского Хатико — пса Рини, который больше месяца верно ждал хозяйку, не догадываясь, что больше ее нет в живых. В марте женщину мучили и убили кадыровцы.

— Этот малыш не сдавался, не хотел уходить с порога своего дома. Он думал, что охраняет хозяев, их спокойный сон, – рассказала Елена-Кристина.

По ее словам, верный пес не пошел с волонтерами и соседями. Но впоследствии нашлась семья с такой же, как и Рини, собачкой — они сдружились. Теперь у него будут новые любящие хозяева, да еще и компаньон.

Ведущая считает, что, если с непростыми испытаниями смогли справиться наши питомцы, смогут выстоять и украинцы.

По ее мнению, кошки отличаются особенной живучестью. Они могут быть в ужасном состоянии, но все равно выживут. Это говорит о том, что какие бы испытания ни выпадали на нашу долю, мы все преодолеем и выстоим, добавила Елена-Кристина.

Фото: Новый канал