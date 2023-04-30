Пчеловод Доун Комбс в комментарии популярному британскому онлайн-изданию дал несколько простых советов, как избежать кристаллизации меда, чтобы он был как свежий многие годы.

— Хотя мед имеет разный вкус и текстуру, он рискует кристаллизоваться практически в любой форме. К счастью, этого легко избежать, соблюдая несколько простых правил хранения, — говорит Комбс.

По его словам, кто-то хранит мед строго в холодильнике, а кто-то держит его в прохладном темном шкафу.

Хотя для хранения подходят оба варианта, любители меда, по словам пчеловода, могут продлить срок хранения сладкой субстанции, обратив внимание на тип нектара, который они покупают.

— Это связано с тем, что разные виды меда лучше хранить в разных местах и ​​при разных температурах, — утверждает эксперт.

Когда дело доходит до сырого меда, упакованного прямо из улья, Комбс рекомендует хранить его в местах с постоянной температурой от 18 до 24°C.

По словам пчеловода, шкаф рядом с плитой или духовкой лучше всего подходит для такого жидкого меда, поскольку он имитирует теплую темную среду улья и предотвращает кристаллизацию.

— Хранение в прохладном месте – хороший выбор, но имейте в виду, что в таких ситуациях кристаллизация будет происходить быстрее, — говорит Комбс.

Что же касается пастеризованного меда, который обрабатывается при высоких температурах, то его следует хранить в теплом темном месте. Это предохраняет его от кристаллизации, которую многие люди рассматривают как знак, что стоит выбросить банку и заменить ее новой.

Но, независимо от того, где на кухне хранится мед, одна вещь, которая не подлежит обсуждению, это тип используемой емкости.

По словам Доун, мед всегда следует хранить в стеклянном герметичном контейнере, чтобы избежать избыточной влаги. Это связано с тем, что сахар, содержащийся в меде, легко поглощает влагу из воздуха при хранении в пластике.

И хотя мед имеет длительный срок хранения, рост нежелательных дрожжей может изменить его вкус и текстуру.

По этой причине стеклянные банки с герметичными крышками – лучший вариант для самого свежего меда даже спустя годы после его покупки.

Как отмечает пчеловод и писатель из США Фрэнк Мортимер, соблюдение этих простых правил может придать меду почти неограниченный срок годности. И даже если происходит кристаллизация, его, как правило, можно есть, хотя качество может быть не таким хорошим.

Источник: Express