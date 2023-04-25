Люди часто воспринимают одуванчик как обычный сорняк. Однако на самом деле это растение очень ценно, поскольку обладает уникальными свойствами. Чтобы извлечь из одуванчика максимальную пользу, из цветов готовят мед.

Сделать это совсем просто, а заготовка получается густой, приятного золотистого цвета. Мед из одуванчика: рецепт пошагового приготовления – читайте в материале.

Мед из одуванчика: польза

Когда говорят о меде из цветков одуванчика, чаще всего речь идет о варенье из одуванчиков. Оно имеет отличный специфический вкус и очень полезно.

В народной медицине мед из одуванчика употребляют в качестве добавки к рациону при заболеваниях печени и желчного пузыря, мочекаменной болезни, бронхиальной астме, бронхите, артрите, остеохондрозе, хронических запорах.

Как собирать и обрабатывать цветы одуванчика в домашних условиях

Собирают одуванчики в период максимального цветения. Лучше делать это днем, когда цветки наиболее открыты. В такое время в цветках содержится самое большое количество нектара, поэтому они имеют максимальный запас полезных веществ. Собирать нужно те цветы, которые растут на отдаленных от дорог лужайках, берегах озер и рек. Лучше не собирать цветы после дождя. Подождите хоть два дня. В таком случае на них соберется больше нектара. Срывать, а лучше — срезать нужно только те цветы, которые полностью раскрылись. Все чашелистики нужно удалить. Необходимо тщательно промыть цветы под проточной водой.

Рецепт классического меда из одуванчика

Ингредиенты:

одуванчики – 300–500 шт;

сахар – по вкусу;

вода – 300–500 мл.

Способ приготовления: