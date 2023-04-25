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Їжа

Мед з кульбаби: рецепт смачної та корисної заготівлі

25 Квітня 2023, 11:52
Анна Голішевська редакторка стрічки
Мед
Джерело: Unsplash

Люди часто сприймають кульбабу як звичайний бур’ян. Однак насправді ця рослина дуже цінна, адже має унікальні властивості. Щоб отримати з кульбаби максимальну користь, із квітів готують мед.

Зробити це зовсім просто, а заготівля виходить густою, приємного золотистого кольору. Мед з кульбаби: рецепт покрокового приготування – читайте в матеріалі.

Мед з кульбаби: користь

Коли говорять про мед із квіток кульбаби, найчастіше йдеться про кульбабове варення. Воно має чудовий специфічний смак і дуже корисне.

У народній медицині мед з кульбаби вживають як добавку до раціону при захворюваннях печінки та жовчного міхура, сечокам’яній хворобі, бронхіальній астмі, бронхіті, артриті, остеохондрозі, хронічних запорах.

Як збирати й обробляти квіти кульбаби у домашніх умовах

  1. Збирають кульбаби в період максимального цвітіння. Краще робити це вдень, коли квітки найбільш відкриті. У цей час у квітках міститься найбільша кількість нектару, тому вони мають максимальний запас корисних речовин.
  2. Збирати потрібно ті квіти, які ростуть на віддалених від доріг галявинах, берегах озер і річок.
  3. Краще не збирати квіти після дощу. Зачекайте бодай один-два дні. У такому разі на них збереться більше нектару.
  4. Зривати, а краще зрізати потрібно тільки ті квіти, які повністю розкрилися. Усі чашолистки треба видалити. Слід ретельно промити квіти під проточною водою.

Рецепт класичного меду з кульбаби

Інгредієнти:

  • кульбаби – 300–500 шт;
  • цукор – до смаку;
  • вода – 300–500 мл.

Спосіб приготування:

  1. Обробіть кульбабу: помийте та відділіть квіти від чашолистків.
  2. Зірвані кульбаби залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння і продовжуйте кип’ятити протягом двох годин.
  3. Потім треба дістати з квіток сироп для майбутнього меду. Накрийте друшляк марлею та покладіть туди зварені кульбабки. Добре відтисніть квіти, щоб звідти вийшов сироп.
  4. Після цього самі квіти можна прибрати, а в отриманий сироп додати весь цукор. Поставивши суміш на вогонь, кип’ятити ще сім – десять хвилин. Має вийти тягуча консистенція меду.
  5. Для цікавішого смаку під час варіння меду можна додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.
  6. Після цього лишається лише розлити отриманий мед з кульбаб у стерилізовані банки.
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