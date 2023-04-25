Люди часто сприймають кульбабу як звичайний бур’ян. Однак насправді ця рослина дуже цінна, адже має унікальні властивості. Щоб отримати з кульбаби максимальну користь, із квітів готують мед.
Зробити це зовсім просто, а заготівля виходить густою, приємного золотистого кольору. Мед з кульбаби: рецепт покрокового приготування – читайте в матеріалі.
Мед з кульбаби: користь
Коли говорять про мед із квіток кульбаби, найчастіше йдеться про кульбабове варення. Воно має чудовий специфічний смак і дуже корисне.
У народній медицині мед з кульбаби вживають як добавку до раціону при захворюваннях печінки та жовчного міхура, сечокам’яній хворобі, бронхіальній астмі, бронхіті, артриті, остеохондрозі, хронічних запорах.
Як збирати й обробляти квіти кульбаби у домашніх умовах
- Збирають кульбаби в період максимального цвітіння. Краще робити це вдень, коли квітки найбільш відкриті. У цей час у квітках міститься найбільша кількість нектару, тому вони мають максимальний запас корисних речовин.
- Збирати потрібно ті квіти, які ростуть на віддалених від доріг галявинах, берегах озер і річок.
- Краще не збирати квіти після дощу. Зачекайте бодай один-два дні. У такому разі на них збереться більше нектару.
- Зривати, а краще зрізати потрібно тільки ті квіти, які повністю розкрилися. Усі чашолистки треба видалити. Слід ретельно промити квіти під проточною водою.
Рецепт класичного меду з кульбаби
Інгредієнти:
- кульбаби – 300–500 шт;
- цукор – до смаку;
- вода – 300–500 мл.
Спосіб приготування:
- Обробіть кульбабу: помийте та відділіть квіти від чашолистків.
- Зірвані кульбаби залийте холодною водою. Доведіть суміш до кипіння і продовжуйте кип’ятити протягом двох годин.
- Потім треба дістати з квіток сироп для майбутнього меду. Накрийте друшляк марлею та покладіть туди зварені кульбабки. Добре відтисніть квіти, щоб звідти вийшов сироп.
- Після цього самі квіти можна прибрати, а в отриманий сироп додати весь цукор. Поставивши суміш на вогонь, кип’ятити ще сім – десять хвилин. Має вийти тягуча консистенція меду.
- Для цікавішого смаку під час варіння меду можна додати в суміш лимонний сік або цедру лимона, а також різні трави й спеції: мелісу, чебрець, гвоздику, корицю тощо.
- Після цього лишається лише розлити отриманий мед з кульбаб у стерилізовані банки.