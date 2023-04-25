Люди часто сприймають кульбабу як звичайний бур’ян. Однак насправді ця рослина дуже цінна, адже має унікальні властивості. Щоб отримати з кульбаби максимальну користь, із квітів готують мед.

Зробити це зовсім просто, а заготівля виходить густою, приємного золотистого кольору. Мед з кульбаби: рецепт покрокового приготування – читайте в матеріалі.

Мед з кульбаби: користь

Коли говорять про мед із квіток кульбаби, найчастіше йдеться про кульбабове варення. Воно має чудовий специфічний смак і дуже корисне.

У народній медицині мед з кульбаби вживають як добавку до раціону при захворюваннях печінки та жовчного міхура, сечокам’яній хворобі, бронхіальній астмі, бронхіті, артриті, остеохондрозі, хронічних запорах.

Як збирати й обробляти квіти кульбаби у домашніх умовах

Збирають кульбаби в період максимального цвітіння. Краще робити це вдень, коли квітки найбільш відкриті. У цей час у квітках міститься найбільша кількість нектару, тому вони мають максимальний запас корисних речовин. Збирати потрібно ті квіти, які ростуть на віддалених від доріг галявинах, берегах озер і річок. Краще не збирати квіти після дощу. Зачекайте бодай один-два дні. У такому разі на них збереться більше нектару. Зривати, а краще зрізати потрібно тільки ті квіти, які повністю розкрилися. Усі чашолистки треба видалити. Слід ретельно промити квіти під проточною водою.

Рецепт класичного меду з кульбаби

Інгредієнти:

кульбаби – 300–500 шт;

цукор – до смаку;

вода – 300–500 мл.

Спосіб приготування: