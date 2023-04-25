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Їжа

Варення із кульбаби з лимоном: рецепт корисної заготівлі

25 Квітня 2023, 16:24
Анна Голішевська редакторка стрічки
Варення
Джерело: Unsplash

Все частіше лікарі говорять про те, що всі частини кульбаби, корінці, стебла, квітки слід використовувати у народній медицині та кулінарії.

Листя кульбаби додають до салатів, із корінців заварюють чаї для схуднення, з квітів роблять лікувальні конфітюри, варять мед, варення. Як зробити варення із кульбаби з лимоном удома – читайте в матеріалі Фактів.

Варення з кульбаби з лимоном: покроковий класичний рецепт

Інгредієнти:

  • 500 г жовтих квітів кульбаби;
  • 1 кг цукру;
  • 2 лимона;
  • півлітра кип’яченої води.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку обробіть квіти кульбаби. Їх потрібно очистити від стеблинок і листочків, перекласти у велику миску і залити прохолодною водою.
  2. Залиште на добу. За цей час із квіток піде зайва гіркота та вилізуть всі дрібні комахи, які можуть бути в пелюстках.
  3. Лимони помийте, змочіть окропом і промийте холодною водою.
  4. Зніміть з лимонів цедру. Це можна зробити спеціальним пристосуванням або зрізати ножем.
  5. Потім цедру слід подрібнити в дрібний кубик або натерти на тертці. Самі лимони розріжте навпіл і вичавіть з них сік.
  6. Гірку воду злийте, а квіти перекладіть у каструлю і залийте кип’яченою водою.
  7. Поставте каструлю на нагрів плити та додайте цукор, сік і цедру лимона. Все добре розмішайте. Варіть, постійно помішуючи близько 15 хвилин.
  8. Вимкніть нагрів, залиште каструлю відкритою приблизно на годину. Знову поставте на слабкий нагрів і варіть, помішуючи, ще 10 хвилин.
  9. Знову вимкніть нагрів і залиште каструлю з варенням на 30-40 хвилин.
  10.  Поставте каструлю на вогонь і варіть ще 10-15 хвилин.
  11. Вогонь вимкніть, а каструлю залиште відкритою для природного охолодження варення.
  12. Після цього можна варення перекласти в стерилізовані банки для подальшого зберігання.
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