Все частіше лікарі говорять про те, що всі частини кульбаби, корінці, стебла, квітки слід використовувати у народній медицині та кулінарії.

Листя кульбаби додають до салатів, із корінців заварюють чаї для схуднення, з квітів роблять лікувальні конфітюри, варять мед, варення. Як зробити варення із кульбаби з лимоном удома – читайте в матеріалі Фактів.

Варення з кульбаби з лимоном: покроковий класичний рецепт

Інгредієнти:

500 г жовтих квітів кульбаби;

1 кг цукру;

2 лимона;

півлітра кип’яченої води.

Спосіб приготування: