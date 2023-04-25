Все частіше лікарі говорять про те, що всі частини кульбаби, корінці, стебла, квітки слід використовувати у народній медицині та кулінарії.
Листя кульбаби додають до салатів, із корінців заварюють чаї для схуднення, з квітів роблять лікувальні конфітюри, варять мед, варення. Як зробити варення із кульбаби з лимоном удома – читайте в матеріалі Фактів.
Варення з кульбаби з лимоном: покроковий класичний рецепт
Інгредієнти:
- 500 г жовтих квітів кульбаби;
- 1 кг цукру;
- 2 лимона;
- півлітра кип’яченої води.
Спосіб приготування:
- Спочатку обробіть квіти кульбаби. Їх потрібно очистити від стеблинок і листочків, перекласти у велику миску і залити прохолодною водою.
- Залиште на добу. За цей час із квіток піде зайва гіркота та вилізуть всі дрібні комахи, які можуть бути в пелюстках.
- Лимони помийте, змочіть окропом і промийте холодною водою.
- Зніміть з лимонів цедру. Це можна зробити спеціальним пристосуванням або зрізати ножем.
- Потім цедру слід подрібнити в дрібний кубик або натерти на тертці. Самі лимони розріжте навпіл і вичавіть з них сік.
- Гірку воду злийте, а квіти перекладіть у каструлю і залийте кип’яченою водою.
- Поставте каструлю на нагрів плити та додайте цукор, сік і цедру лимона. Все добре розмішайте. Варіть, постійно помішуючи близько 15 хвилин.
- Вимкніть нагрів, залиште каструлю відкритою приблизно на годину. Знову поставте на слабкий нагрів і варіть, помішуючи, ще 10 хвилин.
- Знову вимкніть нагрів і залиште каструлю з варенням на 30-40 хвилин.
- Поставте каструлю на вогонь і варіть ще 10-15 хвилин.
- Вогонь вимкніть, а каструлю залиште відкритою для природного охолодження варення.
- Після цього можна варення перекласти в стерилізовані банки для подальшого зберігання.
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