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Їжа

Салат з кульбаби: рецепт весняної закуски за 10 хвилин

25 Квітня 2023, 13:07
Анна Голішевська редакторка стрічки
Кульбаба
Джерело: Unsplash

Уже розпочався сезон кульбаб. А отже, саме час готувати з них ароматний мед, салати та інші смаколики. Адже ця рослина здатна не лише заворожувати зовнішнім виглядом та ароматом, а й стати чудовим доповненням у стравах.

До прикладу, салати. Листя кульбаби мають пікантний присмак, приємну гіркуватість та хрускіт. Салат з кульбаби: рецепт приготування – читайте в матеріалі.

Як підготувати кульбабу для приготування салатів

Насамперед треба набрати достатню кількість кульбаб для салату. Збирати їх треба в суху погоду, коли виходить сонце (у місцях, далеких від дороги).

Листя кульбаби гіркуваті на смак, тому їх вимочують (20 хв у холодній підсоленій воді) або бланшують. Якщо молоденькі листочки, то цього робити не варто, тому що гіркота в них практично відсутня.

Листя кульбаби можна додавати в будь-який салат і міксувати з іншою зеленню. Сік лимона позитивно впливає на смак кульбаб, тому в салатах з їх участю доцільно використовувати заправку, до складу якої входить лимонний сік.

Салат з кульбаби: рецепт приготування з овочами та горіхами

Інгредієнти:

  • листя кульбаби – 1 жменя;
  • терта морква – 1 ст. л;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • лимон – 1-2 скибочки;
  • сік лимона – 1 ст. л;
  • щавель;
  • подрібнені горішки;
  • майонез або олія рослинна.

Спосіб приготування

  1. Листя кульбаби вимочіть і обсушіть, наріжте не дуже дрібно.
  2. Часник товчіть з сіллю, скибочки лимона ріжте дуже дрібно, не знімаючи шкірки, і з’єднайте з кульбабою.
  3. Сюди ж покладіть терту моркву, порізане листя щавлю, насипте горішків.
  4. Все це заправте соком лимона, майонезом або олією.
  5. Іноді в такий салат додають молоде листя кропиви, яке теж треба бланшувати перед роботою. Моркву можна замінити буряком, якщо хто любить. Також можна додати яйце-пашот, бекон, базилік.
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