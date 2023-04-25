Уже розпочався сезон кульбаб. А отже, саме час готувати з них ароматний мед, салати та інші смаколики. Адже ця рослина здатна не лише заворожувати зовнішнім виглядом та ароматом, а й стати чудовим доповненням у стравах.

До прикладу, салати. Листя кульбаби мають пікантний присмак, приємну гіркуватість та хрускіт. Салат з кульбаби: рецепт приготування – читайте в матеріалі.

Як підготувати кульбабу для приготування салатів

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Насамперед треба набрати достатню кількість кульбаб для салату. Збирати їх треба в суху погоду, коли виходить сонце (у місцях, далеких від дороги).

Листя кульбаби гіркуваті на смак, тому їх вимочують (20 хв у холодній підсоленій воді) або бланшують. Якщо молоденькі листочки, то цього робити не варто, тому що гіркота в них практично відсутня.

Листя кульбаби можна додавати в будь-який салат і міксувати з іншою зеленню. Сік лимона позитивно впливає на смак кульбаб, тому в салатах з їх участю доцільно використовувати заправку, до складу якої входить лимонний сік.

Салат з кульбаби: рецепт приготування з овочами та горіхами

Інгредієнти:

листя кульбаби – 1 жменя;

терта морква – 1 ст. л;

часник – 1-2 зубчики;

лимон – 1-2 скибочки;

сік лимона – 1 ст. л;

щавель;

подрібнені горішки;

майонез або олія рослинна.

Спосіб приготування