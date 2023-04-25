Уже розпочався сезон кульбаб. А отже, саме час готувати з них ароматний мед, салати та інші смаколики. Адже ця рослина здатна не лише заворожувати зовнішнім виглядом та ароматом, а й стати чудовим доповненням у стравах.
До прикладу, салати. Листя кульбаби мають пікантний присмак, приємну гіркуватість та хрускіт. Салат з кульбаби: рецепт приготування – читайте в матеріалі.
Як підготувати кульбабу для приготування салатів
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Насамперед треба набрати достатню кількість кульбаб для салату. Збирати їх треба в суху погоду, коли виходить сонце (у місцях, далеких від дороги).
Листя кульбаби гіркуваті на смак, тому їх вимочують (20 хв у холодній підсоленій воді) або бланшують. Якщо молоденькі листочки, то цього робити не варто, тому що гіркота в них практично відсутня.
Листя кульбаби можна додавати в будь-який салат і міксувати з іншою зеленню. Сік лимона позитивно впливає на смак кульбаб, тому в салатах з їх участю доцільно використовувати заправку, до складу якої входить лимонний сік.
Салат з кульбаби: рецепт приготування з овочами та горіхами
Інгредієнти:
- листя кульбаби – 1 жменя;
- терта морква – 1 ст. л;
- часник – 1-2 зубчики;
- лимон – 1-2 скибочки;
- сік лимона – 1 ст. л;
- щавель;
- подрібнені горішки;
- майонез або олія рослинна.
Спосіб приготування
- Листя кульбаби вимочіть і обсушіть, наріжте не дуже дрібно.
- Часник товчіть з сіллю, скибочки лимона ріжте дуже дрібно, не знімаючи шкірки, і з’єднайте з кульбабою.
- Сюди ж покладіть терту моркву, порізане листя щавлю, насипте горішків.
- Все це заправте соком лимона, майонезом або олією.
- Іноді в такий салат додають молоде листя кропиви, яке теж треба бланшувати перед роботою. Моркву можна замінити буряком, якщо хто любить. Також можна додати яйце-пашот, бекон, базилік.