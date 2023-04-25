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Еда

Салат из одуванчика: рецепт весенней закуски за 10 минут

25 апреля 2023, 13:07
Анна Голишевская редактор ленты
Кульбаба
Источник: Unsplash

Уже начался сезон одуванчиков. А это значит, самое время готовить из них ароматный мед, салаты и другие вкусности. Ведь это растение способно не только завораживать внешним видом и ароматом, но стать отличным дополнением в блюдах.

К примеру, салаты. Листья одуванчика в таком случае имеют пикантный привкус, приятную горчинку и хруст. Салат из одуванчика: рецепт приготовления – читайте в материале.

Как приготовить одуванчик для приготовления салатов

Прежде всего, нужно набрать достаточное количество одуванчиков для салата. Собирать их нужно в сухую погоду, когда выходит солнце (в местах, далеких от дороги).

Листья одуванчика имеют привкус горечи, поэтому их вымачивают (20 мин в холодной подсоленной воде) или бланшируют. Если молоденькие листики, то этого делать не стоит, потому что горечь у них практически отсутствует.

Листья одуванчика можно добавлять в любой салат и миксовать с другой зеленью. Сок лимона оказывает положительное влияние на вкус одуванчиков, поэтому в салатах с их участием целесообразно использовать заправку, в состав которой входит лимонный сок.

Овощной салат: рецепт приготовления с овощами и орехами

Ингредиенты:

  • листья одуванчика – 1 горсть;
  • тертая морковь – 1 ст. л;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • лимон – 1-2 ломтика;
  • сок лимона – 1 ст. л;
  • щавель;
  • измельченные орешки;
  • майонез или растительное масло.

Способ приготовления

  1. Листья одуванчика вымочите и обсушите, нарежьте не очень мелко.
  2. Чеснок толчите с солью, ломтики лимона режьте очень мелко, не снимая кожицы, и соедините с одуванчиком.
  3. Сюда же кладите тертую морковь, порезанные листья щавеля, насыпайте орешки.
  4. Все это заправьте соком лимона, майонезом или растительным маслом.
  5. Иногда в такой салат добавляют молодые листья крапивы, которые тоже нужно бланшировать перед работой. Морковь можно заменить свеклой, если кто любит. Также можно добавить яйцо-пашот, бекон, базилик.
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