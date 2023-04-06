Синяя капуста всегда в продаже, поэтому проблем с ее поиском не будет. Эта капуста всегда сочная и хрустящая. Вот с ней и советует приготовить простой овощной салат, на который вы потратите не больше 10 минут, шеф Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

500 г синей капусты

1 морковь

½ лимона (сек)

3 веточки мяты

2 ст. л. подсолнечного или оливкового масла

соль по вкусу

Приготовление:

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Мелко пошинкуйте синюю капусту. Морковь очистите и потрите на большой терке и переложите в миску к капусте. Помойте три веточки мяты, оборвите листики и добавьте в салат. Если они у вас большие, порежьте не слишком мелко ножом. Заправьте салат подсолнечным или оливковым маслом и влейте сок ½ лимона. Посолите по вкусу и тщательно размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Сразу подавайте к столу.

Салат хорошо подходит к мясным и рыбным блюдам.

Источник: Евгений Клопотенко