Синяя капуста всегда в продаже, поэтому проблем с ее поиском не будет. Эта капуста всегда сочная и хрустящая. Вот с ней и советует приготовить простой овощной салат, на который вы потратите не больше 10 минут, шеф Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 500 г синей капусты
- 1 морковь
- ½ лимона (сек)
- 3 веточки мяты
- 2 ст. л. подсолнечного или оливкового масла
- соль по вкусу
Приготовление:
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- Мелко пошинкуйте синюю капусту. Морковь очистите и потрите на большой терке и переложите в миску к капусте.
- Помойте три веточки мяты, оборвите листики и добавьте в салат. Если они у вас большие, порежьте не слишком мелко ножом.
- Заправьте салат подсолнечным или оливковым маслом и влейте сок ½ лимона. Посолите по вкусу и тщательно размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Сразу подавайте к столу.
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Салат хорошо подходит к мясным и рыбным блюдам.
Источник: Евгений Клопотенко