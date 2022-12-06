Салат — это универсальное блюдо, которое подают на каждом застолье. День рождения, Новый год или Рождество не проходит без любимых майонезных или свежих салатов.
Салат с сухариками разбавит привычное меню и понравится всем гостям, кроме того, подавать его можно как на праздники, так и готовить тесном семейном кругу.
Как приготовить салат с сухариками дома, читайте в материале Фактов ICTV.
Рецепт свежего салата с сухариками
Ингредиенты:
- пекинская капуста — 500 г;
- ветчина — 250 г;
- консервированная кукуруза — 250 г;
- сухарики — 80 г;
- соль и специи на свой вкус;
- майонез — 3-4 ст. л.
Сперва нужно подготовить сухарики. Их вы можете купить в магазине с любым вкусом (сметана и зелень, колбаски, ветчина и т. п.) или приготовить дома. Домашние сухари будут более полезными!
Для этого вам понадобится хлеб (200 граммов), масло и специи:
- Нарежьте хлеб на небольшие кусочки (чтобы напоминали сухарики).
- Разогрейте сковородку и добавьте немного масла.
- Обжарьте хлеб на сковородке и добавьте специи.
Вы также можете засушить хлеб в духовке. Для этого нужно выложить нарезанный хлеб на противень, застеленный пергаментом. Основу лучше смазать растительным маслом, чтобы сухарики не прилипали.
Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку на 6-8 мин. Предварительно хлеб нужно натереть чесноком, приправить солью, перцем и другими специями.
Когда сухарики будут готовы, можно начинать готовить салат.
Приготовление
Этот простой и вкусный салат готовится за считанные минуты. Вам необходимо:
- нарезать пекинскую капусту на небольшие кусочки;
- ветчину нужно нарезать соломкой;
- пересыпьте ингредиенты в большую миску;
- добавьте консервированную кукурузу;
- заправьте салат майонезом и добавьте специи;
- добавьте готовые сухарики.
Салат с сухариками — универсальное блюдо, поэтому вы можете добавлять любимые ингредиенты. Например, ветчину можно заменить отварной куриной грудкой, еще можно добавить в салат несколько вареных яиц, сладкий перец, поджаренные грибы или бобовые. Вашему воображению и вкусовым предпочтениям есть где разгуляться!
Готовый салат лучше всего подавать сразу, чтобы сухарики не размокли.