Салат — это универсальное блюдо, которое подают на каждом застолье. День рождения, Новый год или Рождество не проходит без любимых майонезных или свежих салатов.

Салат с сухариками разбавит привычное меню и понравится всем гостям, кроме того, подавать его можно как на праздники, так и готовить тесном семейном кругу.

Как приготовить салат с сухариками дома, читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт свежего салата с сухариками

Ингредиенты:

пекинская капуста — 500 г;

ветчина — 250 г;

консервированная кукуруза — 250 г;

сухарики — 80 г;

соль и специи на свой вкус;

майонез — 3-4 ст. л.

Сперва нужно подготовить сухарики. Их вы можете купить в магазине с любым вкусом (сметана и зелень, колбаски, ветчина и т. п.) или приготовить дома. Домашние сухари будут более полезными!

Для этого вам понадобится хлеб (200 граммов), масло и специи:

Нарежьте хлеб на небольшие кусочки (чтобы напоминали сухарики). Разогрейте сковородку и добавьте немного масла. Обжарьте хлеб на сковородке и добавьте специи.

Вы также можете засушить хлеб в духовке. Для этого нужно выложить нарезанный хлеб на противень, застеленный пергаментом. Основу лучше смазать растительным маслом, чтобы сухарики не прилипали.

Поставьте противень в разогретую до 180°C духовку на 6-8 мин. Предварительно хлеб нужно натереть чесноком, приправить солью, перцем и другими специями.

Когда сухарики будут готовы, можно начинать готовить салат.

Приготовление

Этот простой и вкусный салат готовится за считанные минуты. Вам необходимо:

нарезать пекинскую капусту на небольшие кусочки;

ветчину нужно нарезать соломкой;

пересыпьте ингредиенты в большую миску;

добавьте консервированную кукурузу;

заправьте салат майонезом и добавьте специи;

добавьте готовые сухарики.

Салат с сухариками — универсальное блюдо, поэтому вы можете добавлять любимые ингредиенты. Например, ветчину можно заменить отварной куриной грудкой, еще можно добавить в салат несколько вареных яиц, сладкий перец, поджаренные грибы или бобовые. Вашему воображению и вкусовым предпочтениям есть где разгуляться!

Готовый салат лучше всего подавать сразу, чтобы сухарики не размокли.