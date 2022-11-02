Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях довольно прост, однако сам процесс займет у вас целый день.
Такие конфеты очень полезные, ведь все ингредиенты, которые есть в рецепте, натуральные. В них нет ГМО, красителей и консервантов.
Как сделать цукаты из тыквы, похожие по вкусу на манго – читайте в материале Фактов ICTV.
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Ингредиенты:
- тыква – 1 кг;
- мед – 700 г;
- лимон – 1 шт.;
- апельсин – 1 шт.
Способ приготовления:
- Тыкву помойте, достаньте из нее семена.
- Нарежьте ее кусочками, не счищая кожуры.
- Апельсин и лимон нарежьте полукольцами вместе с кожурой.
- Все это поместите в высокую кастрюлю и залейте медом на 3 часа. Перемешивать смесь не нужно.
- Когда мед растворится под воздействтем кислот, ставьте кастрюлю на плиту и кипятите в течение 5 мин.
- Остудите (примерно 5 часов) и снова кипятите (3 раза подряд).
- После этого сливайте порционно на дуршлаг.
- Дайте время стечь цукатам и раскладите их на сушилку (70 градусов, 14 часов).
- Готовые цукаты можно обвалять в сахарной пудре и хранить в стеклянной таре.
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