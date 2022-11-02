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Еда

Рецепт цукатов из тыквы, которые не отличишь от манго

2 ноября 2022, 09:30
Анна Голишевская Редактор сайта
Рецепт цукатів
Источник: Instagram

Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях довольно прост, однако сам процесс займет у вас целый день.

Такие конфеты очень полезные, ведь все ингредиенты, которые есть в рецепте, натуральные. В них нет ГМО, красителей и консервантов.

Как сделать цукаты из тыквы, похожие по вкусу на манго – читайте в материале Фактов ICTV.

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Ингредиенты:

  • тыква – 1 кг;
  • мед –  700 г;
  • лимон –  1 шт.;
  • апельсин –  1 шт.

Способ приготовления:

  1. Тыкву помойте, достаньте из нее семена.
  2. Нарежьте ее кусочками, не счищая кожуры.
  3. Апельсин и лимон нарежьте полукольцами вместе с кожурой.
  4. Все это поместите в высокую кастрюлю и залейте медом на 3 часа. Перемешивать смесь не нужно.
  5. Когда мед растворится под воздействтем кислот, ставьте кастрюлю на плиту и кипятите в течение 5 мин.
  6. Остудите (примерно 5 часов) и снова кипятите (3 раза подряд).
  7. После этого сливайте порционно на дуршлаг.
  8. Дайте время стечь цукатам и раскладите их на сушилку (70 градусов, 14 часов).
  9. Готовые цукаты можно обвалять в сахарной пудре и хранить в стеклянной таре.
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