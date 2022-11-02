Рецепт цукатов из тыквы в домашних условиях довольно прост, однако сам процесс займет у вас целый день.

Такие конфеты очень полезные, ведь все ингредиенты, которые есть в рецепте, натуральные. В них нет ГМО, красителей и консервантов.

Как сделать цукаты из тыквы, похожие по вкусу на манго – читайте в материале Фактов ICTV.

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Ингредиенты:

тыква – 1 кг;

мед – 700 г;

лимон – 1 шт.;

апельсин – 1 шт.

Способ приготовления: