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Їжа

Рецепт цукатів із гарбуза, які не відрізниш від манго

2 Листопада 2022, 09:30
Анна Голішевська Редакторка сайту
Рецепт цукатів
Джерело: Instagram

Рецепт цукатів з гарбуза в домашніх умовах досить простий, проте процес займе у вас увесь день.

Такі цукерки дуже корисні, адже всі інгредієнти, які є в рецепті, натуральні.

У них немає ГМО, барвників та консервантів. Як зробити цукати з гарбуза, схожі за смаком на манго – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Інгредієнти:

  • гарбуз – 1 кг;
  • мед – 700 г;
  • лимон – 1 шт.;
  • апельсин – 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз помийте, дістаньте насіння.
  2. Наріжте його шматочками, не зчищаючи шкірки.
  3. Апельсин і лимон наріжте півкільцями разом із шкіркою.
  4. Все це помістіть у високу каструлю та залийте медом на 3 години. Перемішувати суміш не потрібно.
  5. Коли мед розчиниться під впливом кислот, ставте каструлю на плиту і кип’ятіть протягом 5 хв.
  6. Остудіть (приблизно 5 годин) і знову кип’ятіть (3 рази поспіль).
  7. Після цього зливайте порційно на друшляк.
  8. Дайте час стекти цукатам і розкладіть на сушарку (70 градусів, 14 годин).
  9. Готові цукати можна обваляти в цукровій пудрі та зберігати у скляній тарі.
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