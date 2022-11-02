Рецепт цукатів з гарбуза в домашніх умовах досить простий, проте процес займе у вас увесь день.
Такі цукерки дуже корисні, адже всі інгредієнти, які є в рецепті, натуральні.
У них немає ГМО, барвників та консервантів. Як зробити цукати з гарбуза, схожі за смаком на манго – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
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Інгредієнти:
- гарбуз – 1 кг;
- мед – 700 г;
- лимон – 1 шт.;
- апельсин – 1 шт.
Спосіб приготування:
- Гарбуз помийте, дістаньте насіння.
- Наріжте його шматочками, не зчищаючи шкірки.
- Апельсин і лимон наріжте півкільцями разом із шкіркою.
- Все це помістіть у високу каструлю та залийте медом на 3 години. Перемішувати суміш не потрібно.
- Коли мед розчиниться під впливом кислот, ставте каструлю на плиту і кип’ятіть протягом 5 хв.
- Остудіть (приблизно 5 годин) і знову кип’ятіть (3 рази поспіль).
- Після цього зливайте порційно на друшляк.
- Дайте час стекти цукатам і розкладіть на сушарку (70 градусів, 14 годин).
- Готові цукати можна обваляти в цукровій пудрі та зберігати у скляній тарі.
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