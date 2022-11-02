Рецепт цукатів з гарбуза в домашніх умовах досить простий, проте процес займе у вас увесь день.

Такі цукерки дуже корисні, адже всі інгредієнти, які є в рецепті, натуральні.

У них немає ГМО, барвників та консервантів. Як зробити цукати з гарбуза, схожі за смаком на манго – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Інгредієнти:

гарбуз – 1 кг;

мед – 700 г;

лимон – 1 шт.;

апельсин – 1 шт.

Спосіб приготування: