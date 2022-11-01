Багато господинь замість вареної аджики закатують у банки сиру. Вона також добре зберігає гостроту і робиться досить швидко.
Рецепт аджики без варіння – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Інгредієнти:
- помідори – 1 кг;
- болгарський перець – 0,5 кг;
- гострий перець – 60 г;
- часник – 60 г;
- оцет – 60 мл;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 60 г.
Спосіб приготування:
- Помийте овочі.
- Поріжте великими шматочками.
- Перекрутіть все це на м’ясорубці.
- Додайте оцет, сіль та цукор.
- Перемішайте та закатайте в банки.
- Якщо любите гостріше, сміливо збільшуйте кількість гострого перцю та часнику вдвічі.
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