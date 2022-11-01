1 Листопада 2022, 15:06 Анна Голішевська Редакторка сайту

Багато господинь замість вареної аджики закатують у банки сиру. Вона також добре зберігає гостроту і робиться досить швидко. Рецепт аджики без варіння – читайте у матеріалі Фактів ICTV. Інгредієнти: помідори – 1 кг;

болгарський перець – 0,5 кг;

гострий перець – 60 г;

часник – 60 г;

оцет – 60 мл;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 60 г. Спосіб приготування: Помийте овочі. Поріжте великими шматочками. Перекрутіть все це на м’ясорубці. Додайте оцет, сіль та цукор. Перемішайте та закатайте в банки. Якщо любите гостріше, сміливо збільшуйте кількість гострого перцю та часнику вдвічі. Читайте також: Гречка з кефіром без варіння: рецепт корисної каші на сніданок Зараз дивляться

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