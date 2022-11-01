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Їжа

Аджика без варіння на зиму: простий рецепт

1 Листопада 2022, 15:06
Анна Голішевська Редакторка сайту
Аджика
Джерело: Instagram

Багато господинь замість вареної аджики закатують у банки сиру. Вона також добре зберігає гостроту і робиться досить швидко.

Рецепт аджики без варіння – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Інгредієнти:

  • помідори – 1 кг;
  • болгарський перець – 0,5 кг;
  • гострий перець – 60 г;
  • часник – 60 г;
  • оцет – 60 мл;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 60 г.

Спосіб приготування:

  1. Помийте овочі.
  2. Поріжте великими шматочками.
  3. Перекрутіть все це на м’ясорубці.
  4. Додайте оцет, сіль та цукор.
  5. Перемішайте та закатайте в банки.
  6. Якщо любите гостріше, сміливо збільшуйте кількість гострого перцю та часнику вдвічі.
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