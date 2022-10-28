Сиру гречку з кефіром їдять зранку натще. Цю страву називають джерелом здоров’я, адже за допомогою неї багато хто очищає свій організм.

Деякі люди кажуть, що гречка, приготовлена ​​на кефірі, краща, ніж на воді.

Рецепт гречки з кефіром без варіння – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Інгредієнти:

сира гречка – 2 ст. л.;

кефір або кисле молоко – 200 г;

сіль за смаком;

сухофрукти та горіхи – за бажанням.

Спосіб приготування:

Очистьте крупу, промийте холодною водою. Дайте гречці стекти. Якщо хочете отримати тверді крупинки, можна попередньо обсмажити на сковороді кілька хвилин. Пересипте гречку у велику тарілку чи салатницю. Залийте кефіром або кислим молоком. Накрийте кришкою чи тарілкою. Залишіть її на ніч у холодильнику. На ранок гречку можна буде їсти, адже вона повністю приготується.

Таку гречку також можна вживати при строгій дієті.

Якщо хочете, можете додати до неї різноманітні спеції чи мед.

Багато хто їсть її із сухофруктами, горіхами, апельсинами, яблуками, бананами та родзинками.