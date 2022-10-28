Сырую гречку с кефиром едят по утрам натощак. Это блюдо называют источником здоровья, ведь с помощью него многие очищают свой организм.
Некоторые люди говорят, что приготовленная на кефире гречка лучше, чем на воде.
Рецепт гречки с кефиром без варки – читайте в материале Фактов ICTV.
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Ингредиенты:
- сырая гречка – 2 ст. л.;
- кефир или простокваша – 200 г;
- соль по вкусу;
- сухофрукты и орехи – по желанию.
Способ приготовления:
- Очистьте крупу, промойте холодной водой.
- Дайте гречке стечь. Если хотите получить твердые крупинки, можно предварительно обжарить ее на сковороде пару минут.
- Пересыпьте гречку в большую тарелку или салатницу.
- Залейте кефиром или простоквашей.
- Накройте крышкой или тарелкой.
- Оставьте ее на ночь в холодильнике.
- На утро гречку можно будет есть, ведь она полностью приготовится.
Такую гречку также можно употреблять при строгой диете.
Если хотите, можете добавить в нее разнообразные специи или мед.
Многие едят ее с сухофруктами, орехами, апельсинами, яблоками, бананами и изюмом.
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