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Еда

Гречка с кефиром без варки: рецепт полезной каши на завтрак

28 октября 2022, 15:06
Анна Голишевская Редактор сайта
Гречка з кефіром
Источник: Unsplash

Сырую гречку с кефиром едят по утрам натощак. Это блюдо называют источником здоровья, ведь с помощью него многие очищают свой организм.

Некоторые люди говорят, что приготовленная на кефире гречка лучше, чем на воде.

Рецепт гречки с кефиром без варки –  читайте в материале Фактов ICTV.

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Ингредиенты:

  • сырая гречка –  2 ст. л.;
  • кефир или простокваша –  200 г;
  • соль по вкусу;
  • сухофрукты и орехи –  по желанию.

Способ приготовления:

  1. Очистьте крупу, промойте холодной водой.
  2. Дайте гречке стечь. Если хотите получить твердые крупинки, можно предварительно обжарить ее на сковороде пару минут.
  3. Пересыпьте гречку в большую тарелку или салатницу.
  4. Залейте кефиром или простоквашей.
  5. Накройте крышкой или тарелкой.
  6. Оставьте ее на ночь в холодильнике.
  7. На утро гречку можно будет есть, ведь она полностью приготовится.

Такую гречку также можно употреблять при строгой диете.

Если хотите, можете добавить в нее разнообразные специи или мед.

Многие едят ее с сухофруктами, орехами, апельсинами, яблоками, бананами и изюмом.

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Диета Здоровое питание Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
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