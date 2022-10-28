Сырую гречку с кефиром едят по утрам натощак. Это блюдо называют источником здоровья, ведь с помощью него многие очищают свой организм.

Некоторые люди говорят, что приготовленная на кефире гречка лучше, чем на воде.

Рецепт гречки с кефиром без варки – читайте в материале Фактов ICTV.

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Ингредиенты:

сырая гречка – 2 ст. л.;

кефир или простокваша – 200 г;

соль по вкусу;

сухофрукты и орехи – по желанию.

Способ приготовления:

Очистьте крупу, промойте холодной водой. Дайте гречке стечь. Если хотите получить твердые крупинки, можно предварительно обжарить ее на сковороде пару минут. Пересыпьте гречку в большую тарелку или салатницу. Залейте кефиром или простоквашей. Накройте крышкой или тарелкой. Оставьте ее на ночь в холодильнике. На утро гречку можно будет есть, ведь она полностью приготовится.

Такую гречку также можно употреблять при строгой диете.

Если хотите, можете добавить в нее разнообразные специи или мед.

Многие едят ее с сухофруктами, орехами, апельсинами, яблоками, бананами и изюмом.