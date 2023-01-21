Боул – это блюдо, которое готовится и подается в глубокой миске. Ингредиенты в боуле не смешиваются, а накладываются друг на друга или выкладываются рядом, поэтому блюдо выглядит красиво. Большинство мисок-боулей можно приготовить довольно быстро.

И именно поэтому боулы – отличная идея и для завтрака, и для обеда, и для ужина, все зависит от того, чем вы наполните свою миску.

Ингредиенты:

Сейчас смотрят 100 г гречихи

200 мл горячей воды

1 яйцо

10 веточек петрушки

10 оливок

100 г сыра фета

1/2 ч. л. орегано

2-3 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу Приготовление: Всыпьте в небольшую кастрюлю или сотейник гречку и залейте горячей водой. Накройте крышкой и отставьте на 20 минут. Она будет идеально плотной и вкусной. Теперь сварите яйцо пашот. Вскипятите в кастрюле воду, перемешайте и добавьте 1-2 щепотки соли. Разбейте яйцо в половник так, чтобы не нарушилась его структура. Осторожно опустите яйцо в кипящую воду и варите 2 минуты. Вода не должна сильно кипеть, огонь должен быть средним. Достаньте яйцо с помощью шумовки и выложите на доску или бумажное полотенце. Выложите готовую гречку в глубокую тарелку. С одной стороны выложите сыр фета, с другой – нарезанные кусочками оливки и зелень петрушки. Посыпьте орегано, это придаст приятный аромат блюду. Сверху выложите яйцо пашот и полейте оливковым маслом. Разрежьте яйцо пашот, это будет наш соус. Фета и оливки достаточно соленые, поэтому блюдо можно не солить. Читайте также: Гречка с кефиром без варки: рецепт полезной каши на завтрак Источник: Евгений Клопотенко

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