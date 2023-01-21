Боул – это блюдо, которое готовится и подается в глубокой миске. Ингредиенты в боуле не смешиваются, а накладываются друг на друга или выкладываются рядом, поэтому блюдо выглядит красиво. Большинство мисок-боулей можно приготовить довольно быстро.
И именно поэтому боулы – отличная идея и для завтрака, и для обеда, и для ужина, все зависит от того, чем вы наполните свою миску.
Ингредиенты:
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- 100 г гречихи
- 200 мл горячей воды
- 1 яйцо
- 10 веточек петрушки
- 10 оливок
- 100 г сыра фета
- 1/2 ч. л. орегано
- 2-3 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Всыпьте в небольшую кастрюлю или сотейник гречку и залейте горячей водой. Накройте крышкой и отставьте на 20 минут. Она будет идеально плотной и вкусной.
- Теперь сварите яйцо пашот. Вскипятите в кастрюле воду, перемешайте и добавьте 1-2 щепотки соли. Разбейте яйцо в половник так, чтобы не нарушилась его структура. Осторожно опустите яйцо в кипящую воду и варите 2 минуты. Вода не должна сильно кипеть, огонь должен быть средним. Достаньте яйцо с помощью шумовки и выложите на доску или бумажное полотенце.
- Выложите готовую гречку в глубокую тарелку. С одной стороны выложите сыр фета, с другой – нарезанные кусочками оливки и зелень петрушки. Посыпьте орегано, это придаст приятный аромат блюду.
- Сверху выложите яйцо пашот и полейте оливковым маслом. Разрежьте яйцо пашот, это будет наш соус. Фета и оливки достаточно соленые, поэтому блюдо можно не солить.
Источник: Евгений Клопотенко
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