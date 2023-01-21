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Еда

Боул из гречки как вариант завтрака

21 января 2023, 19:49
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
гречка
Источник: Depositphotos

Боул – это блюдо, которое готовится и подается в глубокой миске. Ингредиенты в боуле не смешиваются, а накладываются друг на друга или выкладываются рядом, поэтому блюдо выглядит красиво. Большинство мисок-боулей можно приготовить довольно быстро.

И именно поэтому боулы – отличная идея и для завтрака, и для обеда, и для ужина, все зависит от того, чем вы наполните свою миску.

Ингредиенты:

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  • 100 г гречихи
  • 200 мл горячей воды
  • 1 яйцо
  • 10 веточек петрушки
  • 10 оливок
  • 100 г сыра фета
  • 1/2 ч. л. орегано
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Всыпьте в небольшую кастрюлю или сотейник гречку и залейте горячей водой. Накройте крышкой и отставьте на 20 минут. Она будет идеально плотной и вкусной.
  2. Теперь сварите яйцо пашот. Вскипятите в кастрюле воду, перемешайте и добавьте 1-2 щепотки соли. Разбейте яйцо в половник так, чтобы не нарушилась его структура. Осторожно опустите яйцо в кипящую воду и варите 2 минуты. Вода не должна сильно кипеть, огонь должен быть средним. Достаньте яйцо с помощью шумовки и выложите на доску или бумажное полотенце.
  3. Выложите готовую гречку в глубокую тарелку. С одной стороны выложите сыр фета, с другой – нарезанные  кусочками оливки и зелень петрушки. Посыпьте орегано, это придаст приятный аромат блюду.
  4. Сверху выложите яйцо пашот и полейте оливковым маслом. Разрежьте яйцо пашот, это будет наш соус. Фета и оливки достаточно соленые, поэтому блюдо можно не солить.
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Источник: Евгений Клопотенко

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