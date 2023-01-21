Боул – це страва, яка готується і подаєтся у глибокій мисці. Інгредієнти у боулі не змішуються, а накладаються один на одного чи викладаються поруч, тому страва має красивий вигляд. Більшість мисок-боулів можна приготувати доволі швидко.

І саме тому боули – чудова ідея і для сніданку, і для обіду, і для вечері, все залежить від того, чим ви наповните свою миску.

Інгредієнти:

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100 г гречки

200 мл гарячої води

1 яйце

10 гілочок петрушки

10 оливок

100 г сиру фета

1/2 ч. л. орегано

2-3 ст. л. оливкової олії

сіль та перець до смаку

Приготування:

Всипте в невелику каструлю або гречку сотейник і залийте гарячою водою. Накрийте кришкою та відставте на 20 хвилин. Вона буде ідеально щільною та смачною. Тепер зваріть яйце пашот. Закип’ятіть у каструлі воду, перемішайте і додайте 1-2 щіпки солі. Розбийте яйце в ополоник так, щоб не порушилася його структура. Обережно опустіть яйце в киплячу воду та варіть 2 хвилини. Вода не повинна сильно кипіти, вогонь має бути середнім. Дістаньте яйце за допомогою шумівки і викладіть на дошку або паперовий рушник. Викладіть готову гречку у глибоку тарілку. З одного боку викладіть сир фета, з іншого – нарізані шматочками оливки та зелень петрушки. Посипте орегано, це додасть приємного аромату страві. Зверху викладіть яйце пашот і полийте оливковою олією. Розріжте яйце пашот, це буде наш соус. Фета та оливки досить солоні, тому страву можна не солити.

Джерело: Євген Клопотенко