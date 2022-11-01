1 ноября 2022, 15:06 Анна Голишевская Редактор сайта

Многие хозяйки вместо вареной аджики закатывают в банки сырую. Она тоже хорошо сохраняет остроту и делается довольно быстро. Рецепт аджики без варки – читайте в материале Фактов ICTV. Ингредиенты: помидоры – 1 кг;

болгарский перец – 0,5 кг;

острый перец – 60 г;

чеснок – 60 г;

уксус – 60 мл;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 60 г. Способ приготовления: Помойте овощи. Порежьте крупными кусочками. Перекрутите все это на мясорубке. Добавьте уксус, соль и сахар. Перемешайте и закатайте в банки. Если любите поострее, смело увеличивайте количество острого перца и чеснока в два раза. Читайте также: Гречка с кефиром без варки: рецепт полезной каши на завтрак Сейчас смотрят

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