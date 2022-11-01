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Еда

Аджика без варки на зиму: простой рецепт

1 ноября 2022, 15:06
Анна Голишевская Редактор сайта
Аджика
Источник: Instagram

Многие хозяйки вместо вареной аджики закатывают в банки сырую. Она тоже хорошо сохраняет остроту и делается довольно быстро.

Рецепт аджики без варки –  читайте в материале Фактов ICTV.

Ингредиенты:

  • помидоры – 1 кг;
  • болгарский перец – 0,5 кг;
  • острый перец – 60 г;
  • чеснок – 60 г;
  • уксус – 60 мл;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 60 г.

Способ приготовления: 

  1. Помойте овощи.
  2. Порежьте крупными кусочками.
  3. Перекрутите все это на мясорубке.
  4. Добавьте уксус, соль и сахар.
  5. Перемешайте и закатайте в банки.
  6. Если любите поострее, смело увеличивайте количество острого перца и чеснока в два раза.
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