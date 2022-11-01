Многие хозяйки вместо вареной аджики закатывают в банки сырую. Она тоже хорошо сохраняет остроту и делается довольно быстро.
Рецепт аджики без варки – читайте в материале Фактов ICTV.
Ингредиенты:
- помидоры – 1 кг;
- болгарский перец – 0,5 кг;
- острый перец – 60 г;
- чеснок – 60 г;
- уксус – 60 мл;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 60 г.
Способ приготовления:
- Помойте овощи.
- Порежьте крупными кусочками.
- Перекрутите все это на мясорубке.
- Добавьте уксус, соль и сахар.
- Перемешайте и закатайте в банки.
- Если любите поострее, смело увеличивайте количество острого перца и чеснока в два раза.
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