Салат – це універсальна страва, яку подають на кожному застіллі. День народження, Новий рік чи Різдво не проходить без улюблених майонезних чи свіжих салатів.

Салат із сухариками розбавить звичне меню та сподобається усім гостям, крім того, подавати його можна як на свята, так і готувати тісному родинному колу.

Як приготувати салат із сухариками вдома, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Рецепт свіжого салату з сухариками

Інгредієнти:

пекінська капуста – 500 г;

шинка – 250 г;

консервована кукурудза – 250 г;

сухарики – 80 гр;

сіль та спеції на свій смак;

3-4 столові ложки майонезу.

Спершу потрібно підготувати сухарики. Їх ви можете купити в магазині з будь-яким смаком (сметана та зелень, ковбаски, шинка тощо) або приготувати вдома. Домашні сухарі будуть більш корисними!

Для цього вам знадобиться хліб (200 грамів), олія та спеції:

Наріжте хліб на невеликі шматочки (щоб нагадували сухарики). Розігрійте сковорідку та додайте трішки олії. Обсмажте хліб на сковорідці та додайте спеції.

Ви також можете засушити хліб в духовці. Для цього потрібно викласти нарізаний хліб на деко, застелене пергаментом. Основу краще змастити олією, щоб сухарики не прилипали.

Поставте деко у розігріту до 180°C духовку на 6-8 хв. Попередньо хліб потрібно натерти часником, приправити сіллю, перцем та іншими спеціями.

Коли сухарики будуть готові, можна починати готувати салат.

Приготування

Цей простий та смачний салат готується за лічені хвилини. Вам необхідно:

нарізати пекінську капусту на невеликі шматочки;

шинку нарізати соломкою;

пересипте інгредієнти у велику миску;

додайте консервовану кукурудзу;

заправте салат майонезом та додайте спеції;

додайте готові сухарики.

Салат із сухариками – універсальна страва, тому ви можете додавати улюблені інгредієнти. Наприклад, шинку можна замінити відвареною куриною грудкою, ще можна додати в салат кілька варених яєць, солодкий перець, підсмажені гриби чи бобові. Вашій уяві та смаковим уподобанням є де розгулятися!

Готовий салат найкраще подавати одразу, щоб сухарики не розмокли.