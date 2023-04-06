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Салат із синьої капусти з м’ятою

6 Квітня 2023, 20:05
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
салат
Джерело: Depositphotos

Синя капуста завжди є у продажу, тому проблем з її пошуком не буде. Ця капуста завжди соковита та хрумка. Ось із нею і радить приготувати простий овочевий салат, на який ви витратите не більше 10 хвилин часу, шеф Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

 Приготування:
  1. Дрібно пошинкуйте синю капусту. Моркву очистьте та потріть на великій тертці та перекладіть у миску до капусти.
  2. Помийте три гілочки м’яти, обірвіть листочки та додайте в салат. Якщо вони у вас великі, поріжте не дуже дрібно ножем.
  3. Заправте салат соняшниковою або оливковою олією та влийте сік ½ лимона. Посоліть до смаку і ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися. Одразу подавайте до столу.
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Джерело: Євген Клопотенко

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