Все чаще врачи говорят о том, что все части одуванчика, корешки, стебли, цветки стоит использовать в народной медицине и кулинарии.
Листья одуванчика добавляют в салаты, из корешков заваривают чаи для похудения, из цветов делают лечебные конфитюры, варят мед, варенье. Как сделать варенье из одуванчика с лимоном дома – читайте в материале Фактов.
Варенье из одуванчика с лимоном: пошаговый классический рецепт
Ингредиенты:
- 500 г цветов одуванчика;
- 1 кг сахара;
- 2 лимона;
- пол литра кипяченой воды.
Способ приготовления:
- Сначала обработайте цветы одуванчика. Их нужно очистить от стебельков и листочков, переложить в большую миску и залить прохладной водой.
- Оставьте на сутки. За это время из цветков уйдет излишняя горечь и вылезут все мелкие насекомые, которые могут быть в лепестках.
- Лимоны помойте, смочите крутым кипятком и промойте холодной водой.
- Снимите с лимонов цедру. Это можно сделать специальным приспособлением или срезать ножом.
- Затем цедру следует измельчить в мелкий кубик или натереть на терке. Сами лимоны разрежьте пополам и выжмите из них сок.
- Горькую воду слейте, а цветы переложите в кастрюлю и залейте кипяченой водой.
- Поставьте кастрюлю на нагрев плиты и добавьте сахар, сок и лимонную цедру. Все хорошо размешайте. Варите при постоянном помешивании около 15 минут.
- Выключите нагрев, оставьте кастрюлю открытой примерно на час. Снова поставьте на слабый нагрев и варите, постоянно помешивая, еще 10 минут.
- Снова выключите нагрев и оставьте кастрюлю с вареньем на 30-40 минут.
- Поставьте кастрюлю на огонь и варите еще 10-15 минут.
- Огонь выключите, а кастрюлю оставьте открытой для естественного охлаждения варенья.
- После этого можно варенье перевести в стерилизованные банки для последующего хранения.
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