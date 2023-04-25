Все чаще врачи говорят о том, что все части одуванчика, корешки, стебли, цветки стоит использовать в народной медицине и кулинарии.

Листья одуванчика добавляют в салаты, из корешков заваривают чаи для похудения, из цветов делают лечебные конфитюры, варят мед, варенье. Как сделать варенье из одуванчика с лимоном дома – читайте в материале Фактов.

Варенье из одуванчика с лимоном: пошаговый классический рецепт

Ингредиенты:

500 г цветов одуванчика;

1 кг сахара;

2 лимона;

пол литра кипяченой воды.

Способ приготовления: