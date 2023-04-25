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Еда

Варенье из одуванчика с лимоном: рецепт полезной заготовки

25 апреля 2023, 16:24
Анна Голишевская редактор ленты
Варення
Источник: Unsplash

Все чаще врачи говорят о том, что все части одуванчика, корешки, стебли, цветки стоит использовать в народной медицине и кулинарии.

Листья одуванчика добавляют в салаты, из корешков заваривают чаи для похудения, из цветов делают лечебные конфитюры, варят мед, варенье. Как сделать варенье из одуванчика с лимоном дома – читайте в материале Фактов.

Варенье из одуванчика с лимоном: пошаговый классический рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г цветов одуванчика;
  • 1 кг сахара;
  • 2 лимона;
  • пол литра кипяченой воды.

Способ приготовления:

  1. Сначала обработайте цветы одуванчика. Их нужно очистить от стебельков и листочков, переложить в большую миску и залить прохладной водой.
  2. Оставьте на сутки. За это время из цветков уйдет излишняя горечь и вылезут все мелкие насекомые, которые могут быть в лепестках.
  3. Лимоны помойте, смочите крутым кипятком и промойте холодной водой.
  4. Снимите с лимонов цедру. Это можно сделать специальным приспособлением или срезать ножом.
  5. Затем цедру следует измельчить в мелкий кубик или натереть на терке. Сами лимоны разрежьте пополам и выжмите из них сок.
  6. Горькую воду слейте, а цветы переложите в кастрюлю и залейте кипяченой водой.
  7. Поставьте кастрюлю на нагрев плиты и добавьте сахар, сок и лимонную цедру. Все хорошо размешайте. Варите при постоянном помешивании около 15 минут.
  8. Выключите нагрев, оставьте кастрюлю открытой примерно на час. Снова поставьте на слабый нагрев и варите, постоянно помешивая, еще 10 минут.
  9. Снова выключите нагрев и оставьте кастрюлю с вареньем на 30-40 минут.
  10. Поставьте кастрюлю на огонь и варите еще 10-15 минут.
  11. Огонь выключите, а кастрюлю оставьте открытой для естественного охлаждения варенья.
  12. После этого можно варенье перевести в стерилизованные банки для последующего хранения.
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