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Їжа

Рецепти детокс-чаїв від дієтолога: 3 найпопулярніші напої

23 Квітня 2023, 17:15
Анна Голішевська редакторка стрічки
Чай
Джерело: Unsplash

Детокс-чай часто п’ють на голодний шлунок перед сніданком. Найкраще заварювати його безпосередньо перед вживанням, а не з вечора.

А після того як ви вип’єте чашку гарячого чаю, що очищає – почекайте зі сніданком, дайте організму прокинутися і запустити всі процеси. Рецепти детокс-чаїв від дієтолога –  читайте в матеріалі.

Рецепти детокс-чаїв

Дієтолог Світлана Міщак  зазначає, що один із найкращих детокс-напоїв для організму – це чай з базиліком. Він особливий, адже складається з інгредієнтів, які працюють для підтримки печінки, легень та лімфатичної системи.

Рецепт детокс-чаю з базиліком

Інгредієнти:

  • кориця – 1 шт.
  • листя базиліку – 10 шт.
  • кмин – 1 ч. л.
  • імбир
  • сік лимонний – 1/2 шт.
  • вода – 4 ск.

Спосіб приготування:

  1. Доведіть воду з корицею, кмином, базиліком та імбиром до кипіння.
  2. Варіть протягом 5 хв та зніміть з вогню.
  3. Додайте лимонний сік та залиште заварюватися під кришкою протягом 3-5 хв.
  4. Процідіть напій.

Рецепт детокс-чаю з корицею та диким медом

Інгредієнти:

  • зелений чай – 1 ч. л.
  • паличка кориці
  • мед – 1 ч. л.
  • лимонний сік  – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Заваріть зелений чай.
  2. Додайте корицю, мед, лимонний сік.
  3. Залишіть настоюватися протягом 10 хв.

Рецепт детокс-чаю з імбирем

Інгредієнти:

  • зелений чай – 1 ч. л.
  • натертий імбир – 1 ч. л.
  • лимонний сік – 1 ч. л.
  • натуральний мед – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Заваріть зелений чай та додайте імбир.
  2. Дайте настоятися 15 хв.
  3. Додайте сік лимона та мед.
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