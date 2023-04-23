Детокс-чай часто п’ють на голодний шлунок перед сніданком. Найкраще заварювати його безпосередньо перед вживанням, а не з вечора.

А після того як ви вип’єте чашку гарячого чаю, що очищає – почекайте зі сніданком, дайте організму прокинутися і запустити всі процеси. Рецепти детокс-чаїв від дієтолога – читайте в матеріалі.

Рецепти детокс-чаїв

Дієтолог Світлана Міщак зазначає, що один із найкращих детокс-напоїв для організму – це чай з базиліком. Він особливий, адже складається з інгредієнтів, які працюють для підтримки печінки, легень та лімфатичної системи.

Рецепт детокс-чаю з базиліком

Інгредієнти:

кориця – 1 шт.

листя базиліку – 10 шт.

кмин – 1 ч. л.

імбир

сік лимонний – 1/2 шт.

вода – 4 ск.

Спосіб приготування:

Доведіть воду з корицею, кмином, базиліком та імбиром до кипіння. Варіть протягом 5 хв та зніміть з вогню. Додайте лимонний сік та залиште заварюватися під кришкою протягом 3-5 хв. Процідіть напій.

Рецепт детокс-чаю з корицею та диким медом

Інгредієнти:

зелений чай – 1 ч. л.

паличка кориці

мед – 1 ч. л.

лимонний сік – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Заваріть зелений чай. Додайте корицю, мед, лимонний сік. Залишіть настоюватися протягом 10 хв.

Рецепт детокс-чаю з імбирем

Інгредієнти:

зелений чай – 1 ч. л.

натертий імбир – 1 ч. л.

лимонний сік – 1 ч. л.

натуральний мед – 1 ч. л.

Спосіб приготування: