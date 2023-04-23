Детокс-чай часто п’ють на голодний шлунок перед сніданком. Найкраще заварювати його безпосередньо перед вживанням, а не з вечора.
А після того як ви вип’єте чашку гарячого чаю, що очищає – почекайте зі сніданком, дайте організму прокинутися і запустити всі процеси. Рецепти детокс-чаїв від дієтолога – читайте в матеріалі.
Рецепти детокс-чаїв
Дієтолог Світлана Міщак зазначає, що один із найкращих детокс-напоїв для організму – це чай з базиліком. Він особливий, адже складається з інгредієнтів, які працюють для підтримки печінки, легень та лімфатичної системи.
Рецепт детокс-чаю з базиліком
Інгредієнти:
- кориця – 1 шт.
- листя базиліку – 10 шт.
- кмин – 1 ч. л.
- імбир
- сік лимонний – 1/2 шт.
- вода – 4 ск.
Спосіб приготування:
- Доведіть воду з корицею, кмином, базиліком та імбиром до кипіння.
- Варіть протягом 5 хв та зніміть з вогню.
- Додайте лимонний сік та залиште заварюватися під кришкою протягом 3-5 хв.
- Процідіть напій.
Рецепт детокс-чаю з корицею та диким медом
Інгредієнти:
- зелений чай – 1 ч. л.
- паличка кориці
- мед – 1 ч. л.
- лимонний сік – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Заваріть зелений чай.
- Додайте корицю, мед, лимонний сік.
- Залишіть настоюватися протягом 10 хв.
Рецепт детокс-чаю з імбирем
Інгредієнти:
- зелений чай – 1 ч. л.
- натертий імбир – 1 ч. л.
- лимонний сік – 1 ч. л.
- натуральний мед – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Заваріть зелений чай та додайте імбир.
- Дайте настоятися 15 хв.
- Додайте сік лимона та мед.
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