Кожен прагне мати струнке, здорове та красиве тіло. Для цього необхідно дотримуватись правильного харчування та займатися фізичною активністю.

Також люди прагнуть очистити свій організм від шлаків та токсинів.

Сьогодні, напевно, важко знайти людину, яка нічого не чула б про детокс. Програми детоксикації дуже популярні серед людей, які хочуть поліпшити самопочуття та скинути кілька зайвих кілограмів.

Насправді детокс лишається суперпривабливою приставкою для дієт, програм, планів, марафонів, добавок, напоїв та багато чого іншого.

Проте одним з найпопулярніших способів детоксикації вважаються спеціальні коктейлі. Факти ICTV дізнавалися, чи дійсно детокс корисний для організму, та підготували кілька рецептів детокс-коктейлів.

Детокс-коктейлі – рецепти

Лікар-дієтолог Олег Швець зазначає, що насправді більшість із детокс-інтервенцій не були належним чином досліджені, тому питання до їхньої ефективності залишаються. Але й це не найгірше, адже вони можуть бути ризикованими та навіть зумовити негативні наслідки для вашого здоров’я.

– Детокс-дієт існує багато. Деякі передбачають голодування або виключне вживання рідини. Інші дозволяють їсти деякі продукти, наприклад, фрукти та овочі. Зазвичай це короткі дієти, тому важко розраховувати на довготривалий ефект від них, – додає лікар.

Детоксикація передбачає відмову від звичної їжі на кілька днів. Аби “очистити” організм, необхідно харчуватися переважно рослинною їжею.

Детокс-коктейлі залишаються доволі популярним способом детоксикації організму, але окрім них в раціоні не має бути іншої їжі. Тобто ви на 2-7 днів відмовляєтесь від нормального харчування, замінюючи його легкими смузі-коктейлями.

Яблучно-імбирний коктейль

Для нього вам знадобиться:

яблуко – 1 шт;

корінь імбиру – 1 ст. л;

сік ½ лимона чи лайма.

Готувати такий напій просто: у блендері подрібніть яблуко, додайте дрібно натертий корінь імбиру та сік лимона.

Цей коктейль корисний для схуднення, чудово виводить токсини та заряджає енергією.

Коктейль з банана та шпинату

Це популярний рецепт, який може замінити повноцінний сніданок. Вам знадобиться один звичайний банан та 100-200 г шпинату.

Для його приготування необхідно подрібнити в блендері банан та шпинат. Також можна додати трішки води.

Завдяки банану страва стає поживною та дозволяє тривалий час не відчувати голод.

Фруктово-ягідний коктейль

Інгредієнти:

половинка банана;

смородина чорна, малина, полуниця – 100 г;

йогурт без добавок – 100 г;

лляна олія – ​​5 мл;

мелений імбир – 5 г.

Як готувати?

Помийте ягоди та очистьте банан від шкірки. Відправте інгредієнти у блендер. Додайте дрібно натертий імбир та лляну олію. Збивайте це все 2-3 хв та залийте масу йогуртом.

Цитрусовий детокс-коктейль

Вам знадобиться:

апельсин;

банан;

половинка грейпфрута;

½ лимона;

зелений чай без цукру – 250 мл;

мед – 10 г.

Приготування:

Завчасно заваріть звичайний зелений чай та дайте йому охолонути. Ретельно помийте цитрусові та вичавіть з лимона сік. Грейпфрут, апельсини та банан очистьте від шкірки та наріжте великими шматками. Перемістіть фрукти в блендер та додайте мед. Збивайте коктейль впродовж 2-4 хв, поступово додаючи зелений чай.

Якщо це ваш перший досвід детоксикації організму, вам потрібно вживати детокс-коктейлі 2-3 дні. Через певний час можна повторити процес детоксикації та збільшити термін на 3-5 днів.

Як детокс впливає на організм – думка дієтолога

Олег Швець зазначає, що найчастіше подібні детокс-дієти мають жорсткі обмеження, коли з харчування потрібно виключити велику кількість продуктів, натомість план харчування передбачає вживання обмеженого переліку іншої їжі.

– Пропонують переважно низькокалорійне харчування, бідне на поживні речовини. Під час такої дієти ви будете голодні та можете відчувати слабкість. Побічні ефекти включають низький рівень цукру в крові, м’язові болі, втому, запаморочення та нудоту, – додає дієтолог.

Якщо ваша мета — схуднути, детокс-дієта може допомогти вам скинути кілька кілограмів. Але, ймовірніше, вони повернуться одразу після припинення суворих обмежень у харчуванні.

– Якщо ви хочете налагодити обмін речовин, то не вірте у дива, не витрачайте час та гроші. Ваше тіло є найкращим експертом з фізіологічного відновлення та виведення з кожної клітини непотрібних і небезпечних речовин. Токсини не накопичуються у вашій печінці, нирках чи будь-якій іншій частині вашого тіла, – додає Швець.

Лікар додає, що детокс-дієти — це багато галасу без доведеної користі та безпечності для здоров’я. Існує багато реальних способів відновити своє тіло і бути здоровим. І детокс не можна вважати одним з них.