Каждый стремится иметь стройное, здоровое и красивое тело. Для этого необходимо придерживаться правильного питания и заниматься физической активностью.
Также люди стремятся очистить свой организм от шлаков и токсинов.
Сегодня, вероятно, трудно найти человека, который ничего не слышал бы о детоксе. Программы детоксикации очень популярны среди людей, которые хотят улучшить самочувствие и сбросить несколько лишних килограммов.
На самом деле детокс остается суперпривлекательной приставкой к диетам, программам, планам, марафонам, добавкам, напиткам и т.д.
Однако одним из самых популярных способов детоксикации считаются специальные коктейли. Факты ICTV узнавали, действительно ли детокс полезен для организма, и подготовили несколько рецептов детокс-коктейлей.
Детокс-коктейли — рецепты
Врач-диетолог Олег Швец отмечает, что на самом деле большинство из детокс-интервенций не были должным образом исследованы, поэтому вопросы к их эффективности остаются. Но и это не самое худшее, ведь они могут быть рискованными и даже обусловить негативные последствия для вашего здоровья.
— Детокс-диет существует много. Некоторые включают голодание или исключительное употребление жидкости. Другие позволяют есть некоторые продукты, например фрукты и овощи. Обычно это короткие диеты, поэтому трудно рассчитывать на долговременный эффект от них, — добавляет врач.
Детоксикация предполагает отказ от привычной пищи на несколько дней. Чтобы “очистить” организм, необходимо питаться преимущественно растительной пищей.
Детокс-коктейли остаются довольно популярным способом детоксикации организма, но кроме них в рационе не должно быть другой пищи. То есть вы на 2-7 дней отказываетесь от нормального питания, заменяя его легкими смузи-коктейлями.
Яблочно-имбирный коктейль
Для него вам понадобится:
- яблоко — 1 шт;
- корень имбиря — 1 ст. л;
- сок ½ лимона или лайма.
Готовить такой напиток просто: в блендере измельчите яблоко, добавьте мелко натертый корень имбиря и сок лимона.
Этот коктейль полезен для похудения, отлично выводит токсины и заряжает энергией.
Коктейль из банана и шпината
Это популярный рецепт, который может заменить полноценный завтрак. Вам понадобится один обычный банан и 100-200 г шпината.
Для его приготовления необходимо измельчить в блендере банан и шпинат. Также можно добавить немного воды.
Благодаря банану блюдо становится питательным и позволяет длительное время не чувствовать голод.
Фруктово-ягодный коктейль
Ингредиенты:
- половинка банана;
- смородина черная, малина, клубника — 100 г;
- йогурт без добавок — 100 г;
- льняное масло — 5 мл;
- молотый имбирь — 5 г.
Как готовить?
- Вымойте ягоды и очистите банан.
- Отправьте ингредиенты в блендер.
- Добавьте мелко натертый имбирь и льняное масло.
- Взбивайте это все 2-3 мин и залейте массу йогуртом.
Цитрусовый детокс-коктейль
Вам понадобится:
- апельсин;
- банан;
- половинка грейпфрута;
- ½ лимона;
- зеленый чай без сахара — 250 мл;
- мед — 10 г.
Приготовление:
- Заранее заварите обычный зеленый чай и дайте ему остыть.
- Тщательно помойте цитрусовые и выжмите из лимона сок.
- Очистите грейпфрут, апельсины и банан и нарежьте крупными кусками.
- Переместите фрукты в блендер и добавьте мед.
- Взбивайте коктейль в течение 2-4 мин, постепенно добавляя зеленый чай.
Если это ваш первый опыт детоксикации организма, вам нужно употреблять детокс-коктейли 2-3 дня. Через определенное время можно повторить процесс детоксикации и увеличить срок на 3-5 дней.
Как детокс влияет на организм — мнение диетолога
Олег Швец отмечает, что чаще всего подобные детокс-диеты имеют жесткие ограничения, когда из питания нужно исключить большое количество продуктов, вместо этого план питания предусматривает употребление ограниченного перечня другой пищи.
— Предлагают преимущественно низкокалорийное питание, небогатое питательными веществами. Во время такой диеты вы будете голодны и можете чувствовать слабость. Побочные эффекты включают низкий уровень сахара в крови, мышечные боли, усталость, головокружение и тошноту, — добавляет диетолог.
Если ваша цель — похудеть, детокс-диета может помочь вам сбросить несколько килограммов. Но, скорее всего, они вернутся сразу после прекращения строгих ограничений в питании.
— Если вы хотите наладить обмен веществ, то не верьте в чудеса, не тратьте время и деньги. Ваше тело — лучший специалист по физиологическому восстановлению и удалению ненужных и опасных веществ из каждой клетки. Токсины не накапливаются в печени, почках или любой другой части тела, — добавляет Швец.
Врач добавляет, что детокс-диеты — это много шума без доказанной пользы и безопасности для здоровья. Есть много реальных способов восстановить свое тело и быть здоровым. И детокс нельзя считать одним из них.