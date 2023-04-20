Каждый стремится иметь стройное, здоровое и красивое тело. Для этого необходимо придерживаться правильного питания и заниматься физической активностью.

Также люди стремятся очистить свой организм от шлаков и токсинов.

Сегодня, вероятно, трудно найти человека, который ничего не слышал бы о детоксе. Программы детоксикации очень популярны среди людей, которые хотят улучшить самочувствие и сбросить несколько лишних килограммов.

На самом деле детокс остается суперпривлекательной приставкой к диетам, программам, планам, марафонам, добавкам, напиткам и т.д.

Однако одним из самых популярных способов детоксикации считаются специальные коктейли. Факты ICTV узнавали, действительно ли детокс полезен для организма, и подготовили несколько рецептов детокс-коктейлей.

Детокс-коктейли — рецепты

Врач-диетолог Олег Швец отмечает, что на самом деле большинство из детокс-интервенций не были должным образом исследованы, поэтому вопросы к их эффективности остаются. Но и это не самое худшее, ведь они могут быть рискованными и даже обусловить негативные последствия для вашего здоровья.

— Детокс-диет существует много. Некоторые включают голодание или исключительное употребление жидкости. Другие позволяют есть некоторые продукты, например фрукты и овощи. Обычно это короткие диеты, поэтому трудно рассчитывать на долговременный эффект от них, — добавляет врач.

Детоксикация предполагает отказ от привычной пищи на несколько дней. Чтобы “очистить” организм, необходимо питаться преимущественно растительной пищей.

Детокс-коктейли остаются довольно популярным способом детоксикации организма, но кроме них в рационе не должно быть другой пищи. То есть вы на 2-7 дней отказываетесь от нормального питания, заменяя его легкими смузи-коктейлями.

Яблочно-имбирный коктейль

Для него вам понадобится:

яблоко — 1 шт;

корень имбиря — 1 ст. л;

сок ½ лимона или лайма.

Готовить такой напиток просто: в блендере измельчите яблоко, добавьте мелко натертый корень имбиря и сок лимона.

Этот коктейль полезен для похудения, отлично выводит токсины и заряжает энергией.

Коктейль из банана и шпината

Это популярный рецепт, который может заменить полноценный завтрак. Вам понадобится один обычный банан и 100-200 г шпината.

Для его приготовления необходимо измельчить в блендере банан и шпинат. Также можно добавить немного воды.

Благодаря банану блюдо становится питательным и позволяет длительное время не чувствовать голод.

Фруктово-ягодный коктейль

Ингредиенты:

половинка банана;

смородина черная, малина, клубника — 100 г;

йогурт без добавок — 100 г;

льняное масло — 5 мл;

молотый имбирь — 5 г.

Как готовить?

Вымойте ягоды и очистите банан.

Отправьте ингредиенты в блендер.

Добавьте мелко натертый имбирь и льняное масло.

Взбивайте это все 2-3 мин и залейте массу йогуртом.

Цитрусовый детокс-коктейль

Вам понадобится:

апельсин;

банан;

половинка грейпфрута;

½ лимона;

зеленый чай без сахара — 250 мл;

мед — 10 г.

Приготовление:

Заранее заварите обычный зеленый чай и дайте ему остыть.

Тщательно помойте цитрусовые и выжмите из лимона сок.

Очистите грейпфрут, апельсины и банан и нарежьте крупными кусками.

Переместите фрукты в блендер и добавьте мед.

Взбивайте коктейль в течение 2-4 мин, постепенно добавляя зеленый чай.

Если это ваш первый опыт детоксикации организма, вам нужно употреблять детокс-коктейли 2-3 дня. Через определенное время можно повторить процесс детоксикации и увеличить срок на 3-5 дней.

Как детокс влияет на организм — мнение диетолога

Олег Швец отмечает, что чаще всего подобные детокс-диеты имеют жесткие ограничения, когда из питания нужно исключить большое количество продуктов, вместо этого план питания предусматривает употребление ограниченного перечня другой пищи.

— Предлагают преимущественно низкокалорийное питание, небогатое питательными веществами. Во время такой диеты вы будете голодны и можете чувствовать слабость. Побочные эффекты включают низкий уровень сахара в крови, мышечные боли, усталость, головокружение и тошноту, — добавляет диетолог.

Если ваша цель — похудеть, детокс-диета может помочь вам сбросить несколько килограммов. Но, скорее всего, они вернутся сразу после прекращения строгих ограничений в питании.

— Если вы хотите наладить обмен веществ, то не верьте в чудеса, не тратьте время и деньги. Ваше тело — лучший специалист по физиологическому восстановлению и удалению ненужных и опасных веществ из каждой клетки. Токсины не накапливаются в печени, почках или любой другой части тела, — добавляет Швец.

Врач добавляет, что детокс-диеты — это много шума без доказанной пользы и безопасности для здоровья. Есть много реальных способов восстановить свое тело и быть здоровым. И детокс нельзя считать одним из них.