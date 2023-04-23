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Рецепты детокс-чаев от диетолога: ТОП-3 напитка

23 апреля 2023, 17:15
Анна Голишевская редактор ленты
Чай
Источник: Unsplash

Детокс-чай часто употребляют на голодный желудок перед завтраком. Лучше всего заваривать его непосредственно перед употреблением, а не с вечера.

А после того как вы выпьете чашку очищающую горячего чая – подождите с завтраком, дайте организму проснуться и запустить все процессы. Рецепты детокс-чаев от диетолога – читайте в материале.

Рецепты детокс-чаев

Диетолог Светлана Мищак отмечает, что один из лучших детокс-напитков для организма – это чай с базиликом. Он особенный, ведь состоит из ингредиентов, работающих для поддержания печени, легких и лимфатической системы.

Рецепт детокс-чая с базиликом

Ингредиенты:

  • корица – 1 шт.
  • листья базилика – 10 шт.
  • тмин – 1 ч. л.
  • имбирь
  • сок лимонный – 1/2шт
  • вода – 4 ст.

Способ приготовления:

  1. Доведите воду с корицей, тмином, базиликом и имбирем до кипения.
  2. Варите 5 мин и снимите с огня.
  3. Добавьте лимонный сок и оставьте завариваться под крышкой в течение 3-5 мин.
  4. Процедите напиток.

Рецепт детокс-чая с корицей и диким медом

Ингредиенты:

  • зеленый чай – 1 ч. л.
  • палочка корицы
  • мед – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Заварите зеленый чай.
  2. Добавьте корицу, мед, лимонный сок.
  3. Оставьте настаиваться в течение 10 мин.

Рецепт детокс-чая с имбирем

Ингредиенты:

  • зеленый чай – 1 ч. л.
  • натертый имбирь – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • натуральный мед – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Заварите зеленый чай и добавьте имбирь.
  2. Дайте настояться 15 мин.
  3. Добавьте сок лимона и мед.
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