Детокс-чай часто употребляют на голодный желудок перед завтраком. Лучше всего заваривать его непосредственно перед употреблением, а не с вечера.

А после того как вы выпьете чашку очищающую горячего чая – подождите с завтраком, дайте организму проснуться и запустить все процессы. Рецепты детокс-чаев от диетолога – читайте в материале.

Рецепты детокс-чаев

Диетолог Светлана Мищак отмечает, что один из лучших детокс-напитков для организма – это чай с базиликом. Он особенный, ведь состоит из ингредиентов, работающих для поддержания печени, легких и лимфатической системы.

Рецепт детокс-чая с базиликом

Ингредиенты:

корица – 1 шт.

листья базилика – 10 шт.

тмин – 1 ч. л.

имбирь

сок лимонный – 1/2шт

вода – 4 ст.

Способ приготовления:

Доведите воду с корицей, тмином, базиликом и имбирем до кипения. Варите 5 мин и снимите с огня. Добавьте лимонный сок и оставьте завариваться под крышкой в течение 3-5 мин. Процедите напиток.

Рецепт детокс-чая с корицей и диким медом

Ингредиенты:

зеленый чай – 1 ч. л.

палочка корицы

мед – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Заварите зеленый чай. Добавьте корицу, мед, лимонный сок. Оставьте настаиваться в течение 10 мин.

Рецепт детокс-чая с имбирем

Ингредиенты:

зеленый чай – 1 ч. л.

натертый имбирь – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

натуральный мед – 1 ч. л.

Способ приготовления: