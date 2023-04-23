Детокс-чай часто употребляют на голодный желудок перед завтраком. Лучше всего заваривать его непосредственно перед употреблением, а не с вечера.
А после того как вы выпьете чашку очищающую горячего чая – подождите с завтраком, дайте организму проснуться и запустить все процессы. Рецепты детокс-чаев от диетолога – читайте в материале.
Рецепты детокс-чаев
Диетолог Светлана Мищак отмечает, что один из лучших детокс-напитков для организма – это чай с базиликом. Он особенный, ведь состоит из ингредиентов, работающих для поддержания печени, легких и лимфатической системы.
Рецепт детокс-чая с базиликом
Ингредиенты:
- корица – 1 шт.
- листья базилика – 10 шт.
- тмин – 1 ч. л.
- имбирь
- сок лимонный – 1/2шт
- вода – 4 ст.
Способ приготовления:
- Доведите воду с корицей, тмином, базиликом и имбирем до кипения.
- Варите 5 мин и снимите с огня.
- Добавьте лимонный сок и оставьте завариваться под крышкой в течение 3-5 мин.
- Процедите напиток.
Рецепт детокс-чая с корицей и диким медом
Ингредиенты:
- зеленый чай – 1 ч. л.
- палочка корицы
- мед – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Заварите зеленый чай.
- Добавьте корицу, мед, лимонный сок.
- Оставьте настаиваться в течение 10 мин.
Рецепт детокс-чая с имбирем
Ингредиенты:
- зеленый чай – 1 ч. л.
- натертый имбирь – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- натуральный мед – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Заварите зеленый чай и добавьте имбирь.
- Дайте настояться 15 мин.
- Добавьте сок лимона и мед.
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