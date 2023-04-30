Бджоляр Доун Комбс у коментарі популярному британському онлайн-виданню дав кілька простих порад, як уникнути кристалізації меду, щоб він був, як свіжий, багато років.

– Хоча мед має різний смак і текстуру, він ризикує кристалізуватися практично в будь-якій формі. На щастя, цього легко уникнути, дотримуючись кількох простих правил зберігання, – каже Комбс.

За його словами, хтось зберігає мед строго в холодильнику, а хтось тримає його в прохолодній темній шафі.

Хоча для зберігання підходять обидва варіанти, любителі меду, за словами бджоляра, можуть продовжити термін зберігання солодкої субстанції, звернувши увагу на тип нектару, який вони купують.

– Це пов’язано з тим, що різні види меду краще зберігати в різних місцях і за різних температур, – стверджує експерт.

Коли справа доходить до сирого меду, упакованого прямо з вулика, Комбс рекомендує зберігати його в місцях з постійною температурою від 18 до 24°C.

За словами бджоляра, шафа поруч із плитою або духовкою найкраще підходить для такого рідкого меду, оскільки вона імітує тепле темне середовище вулика і запобігає кристалізації.

– Зберігання в прохолодному місці – гарний вибір, але майте на увазі, що в таких ситуаціях кристалізація відбуватиметься швидше, – каже Комбс.

Що ж стосується пастеризованого меду, який обробляється за високих температур, то його слід зберігати в теплому темному місці. Це оберігає його від кристалізації, яку багато людей розглядають як знак викинути банку і замінити її новою.

Але незалежно від того, де на кухні зберігається мед, одна річ, яка не підлягає обговоренню, це тип використовуваної ємності.

За словами Доун, мед завжди слід зберігати в скляному герметичному контейнері, щоб уникнути надмірної вологи. Це пов’язано з тим, що цукор, який міститься в меді, легко поглинає вологу з повітря під час зберігання в пластику.

І хоча мед має тривалий термін зберігання, зростання небажаних дріжджів може змінити його смак і текстуру.

З цієї причини скляні банки з герметичними кришками – найкращий варіант для найсвіжішого меду навіть через роки після його купівлі.

Як зазначає бджоляр і письменник зі США Френк Мортімер, дотримання цих простих правил може надати меду майже необмежений термін придатності. І навіть якщо відбувається кристалізація, його, як правило, можна їсти, хоча якість може бути не такою гарною.

Джерело: Express