Специалисты Министерства здравоохранения Украины ответили на один из самых задаваемых медикам вопросов: нужно ли сделать бустерную прививку, если уже переболел коронавирусной инфекцией.

— Да, нужно! Даже если после двух доз вакцины вы переболели Covid-19, вам стоит получить бустер. Следует всегда помнить, что именно прививка защищает от тяжелого течения и смерти вследствие заражения коронавирусом, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что эффективность вакцин против коронавирусной болезни со временем угасает. Также появляются новые штаммы вируса. Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцины против Covid-19.

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Особенно целесообразно позаботиться о получении бустера людям из групп риска. Это пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми, легочными болезнями, а также онкозаболеваниями и диабетом. Именно они могут иметь тяжелое течение Covid-19 со всеми неблагоприятными последствиями.

Когда нужно делать бустер

В Украине на сегодня можно получить две бустерные дозы вакцины против Covid-19.

Первый бустер могут получить все люди старше 18 лет на период от шести месяцев от даты окончания базового курса вакцинации.

Второй бустер могут получить люди в возрасте 60+ и люди 18-59 лет с хроническими заболеваниями через четыре месяца после первого бустера.

Бустер после болезни

Рекомендуется подождать 28 дней от первого дня появления симптомов или положительного теста на Covid-19, если болезнь прошла бессимптомно.

Какой вакциной делают бустер

Для первой бустерной дозы используют вакцину Cominarty от Pfizer или CoronaVac по таким схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca + бустер Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer или CoronaVac.

Для второй бустерной дозы используют вакцину на мРНК-платформе. В настоящее время в Украине есть только Cominarty от Pfizer.

Получить бустерную прививку можно в ближайшем пункте или центре вакцинации. Перечень пунктов можно узнать по телефону 16-77.