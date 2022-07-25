За прошедшую неделю в столице Covid-19 заболело вдвое больше горожан, чем неделей ранее. С 11 по 17 июля было зарегистрировано 112 случаев заболевания, а с 18 по 24 июля – уже 245.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

— Также есть тенденция к увеличению госпитализированных, следовательно, наблюдаем увеличение случаев тяжелого течения болезни, – отметила Валентина Гинзбург.

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Она отметила, что столь стремительное повышение уровня заболеваемости за одну неделю летом должно насторожить и заставить в очередной раз вспомнить о мерах безопасности, прежде всего о самой эффективной профилактике этой опасной болезни – вакцинации.

— Даже в самые тяжелые для столицы дни со времен обострения военной агрессии РФ коммунальные учреждения здравоохранения не прекращали вакцинацию от Covid-19, — подчеркнула Валентина Гинзбург.

По ее словам, сейчас в Киеве работает 112 вакцинальных пунктов в центрах первичной медико-санитарной помощи, где можно сделать первую, вторую или бустерную дозу.

Кроме того, продолжается работа центров массовой вакцинации в торговых центрах Киева: в Гулливере, River Mall, универмаге Украина и других.