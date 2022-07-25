За минулий тиждень у столиці на Covid-19 захворіло вдвічі більше містян, ніж тижнем раніше. З 11 до 17 липня було зареєстровано 112 випадків захворювання, а з 18 до 24 липня – вже 245.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

– Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже, спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби, – зазначила Валентина Гінзбург.

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Вона зазначила, що таке стрімке підвищення рівня захворюваності за один тиждень влітку має насторожити і змусити вчергове згадати про заходи безпеки, насамперед про найефективнішу профілактику цієї небезпечної хвороби – вакцинацію.

– Навіть у найважчі для столиці дні з часів загострення військової агресії РФ комунальні заклади охорони здоров’я не припиняли вакцинацію від Covid-19, – підкреслила Валентина Гінзбург.

За її словами, зараз у Києві працює 112 вакцинальних пунктів у центрах первинної медико-санітарної допомоги, де можна зробити першу, другу або бустерну дозу.

Крім того, триває робота центрів масової вакцинації в торгових центрах Києва: в Гулівері, River Mall, універмазі Україна та інших.