Фахівці Міністерства охорони здоров’я України відповіли на питання, яке медикам задають найчастіше: чи потрібно зробити бустерне щеплення, якщо вже перехворів на коронавірусну інфекцію.

– Так, потрібно! Навіть якщо після двох доз вакцини ви перехворіли на Covid-19, вам варто отримати бустер. Слід завжди пам’ятати, що саме щеплення захищає від тяжкого перебігу та смерті внаслідок зараження коронавірусом, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Відзначається, що ефективність вакцин проти коронавірусної хвороби з часом згасає. Також з’являються нові штами вірусу. Бустерна ж доза допомагає відновити ефективність вакцини проти Covid-19.

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Особливо доцільно подбати про отримання бустера людям з груп ризику. Це люди похилого віку, люди з серцево-судинними, легеневими хворобами, а також онкозахворюваннями та діабетом. Саме вони можуть мати важкий перебіг з усіма несприятливими наслідками.

Коли потрібно робити бустер

В Україні на сьогодні можна отримати дві бустерні дози вакцини проти Covid-19.

Перший бустер можуть отримати всі люди старше 18 років на період від шести місяців від дати закінчення базового курсу вакцинації.

Другий бустер можуть отримати люди віком 60 + і люди 18-59 років з хронічними захворюваннями через чотири місяці після першого бустера.

Бустер після хвороби

Рекомендується почекати 28 днів від першого дня появи симптомів або позитивного тесту на Covid-19, якщо хвороба пройшла безсимптомно.

Якою вакциною роблять бустер

Для першої бустерної дози використовують вакцину Cominarty від Pfizer або CoronaVac за такими схемами:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Pfizer;

перші дві дози AstraZeneca + бустер Pfizer;

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer або CoronaVac.

Для другої бустерної дози використовують вакцину на мРНК-платформі. Наразі в Україні є тільки Cominarty від Pfizer.

Отримати бустерну щеплення можна в найближчому пункті або центрі вакцинації. Перелік пунктів можна дізнатися за телефоном 16-77.