Делать бустерный вакцинальный укол в случае заражения коронавирусной инфекцией можно, но не ранее, чем через 28 дней после инфицирования. Об этом в интервью одному из украинских интернет-изданий рассказал глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий.

Эксперт отметил, что ревакцинацию бустерной дозой можно получить и после двух доз вакцины, если ПЦР-тест дал положительный результат.

По его словам, пока в Украине не принималось отдельного решения по этому вопросу. Однако есть соответствующие рекомендации в других странах. Например, Агентство здравоохранения Великобритании разрешает ревакцинацию по крайней мере через 28 дней с момента заражения, если уже пришло время для введения третьей инъекции.

Поэтому в Украине также можно получить бустерную дозу не раньше, чем через 28 дней от начала симптомов болезни. При условии, что прошло шесть месяцев после второй прививки, объяснил Федор Лапий.