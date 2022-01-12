Робити бустерний вакцинальний укол в разі зараження на коронавірусну інфекцію можна, але не раніше, ніж через 28 днів після інфікування. Про це в інтерв’ю одному з українських інтернет-видань розповів голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій.

Експерт зазначив, що ревакцинацію бустерною дозою можна отримати і після двох доз вакцини, якщо ПЛР-тест дав позитивний результат.

За його словами, поки в Україні не ухвалювалося окреме рішення з цього питання. Однак є відповідні рекомендації в інших країнах. Наприклад, Агентство охорони здоров’я Великої Британії дозволяє ревакцинацію принаймні через 28 днів з моменту зараження, якщо вже прийшов час для введення третьої ін’єкції.

Тому в Україні також можна отримати бустерну дозу не раніше, ніж через 28 днів від початку симптомів хвороби. За умови, що минуло шість місяців після другого щеплення, пояснив Федір Лапій.