В Україні уже дозволено вакцинуватися від Covid-19 бустерною дозою, і на сьогодні шість тисяч осіб уже скористалися цією можливістю, повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Наразі бустер отримують медпрацівники, працівники будинків інтернатного типу, а також люди віком 60+, що становлять групи ризику.

Про адреси пунктів щеплення можна дізнатися на сайті https://vaccination.covid19.gov.ua

– Оптимальний період введення бустерної дози – від шести до дев’яти місяців від дати отримання повного курсу щеплення від Covid-19, – пояснив головний санлікар. – Звернення по бустерну дозу через 10-11 місяців не є порушенням порядку вакцинації, але оптимальним періодом визначено саме шість-дев’ять місяців.

Що стосується вакцин, якими щеплять утретє (бустер), то перевага надається мРНК-вакцинам. Але за відсутності таких, підкреслив Ігор Кузін, експертами Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики розроблені й інші комбінації застосування різних вакцин.

– Проте в Україні наразі немає дефіциту мРНК-вакцин, тому перевага для бустерної дози буде надаватися саме їм, – повідомив Кузін. – Що стосується основного щеплення вакциною CoronaVac, то дослідження поєднання її з вакциною Moderna ще тривають, отже можна застосовувати Pfizer.

У сертифікаті, ймовірно, буде вказано ту вакцину, яку застосують при введенні бустерної дози. Це питання ще обговорюється.

Українців цікавить, коли можна буде отримати бустерну дозу всім охочим. Ігор Кузін пообіцяв, що уже до 15 січня це питання буде розглянуте, а рішення – ухвалене.

Він запевнив також, що в Україні відсутній дефіцит вакцин, і наявних доз вистачить для всіх охочих та тих, кому вкрай необхідно щепитися. Це люди віком 60+ та онкохворі.

– Онкозахворювання не є протипоказанням до вакцинації взагалі, і бустерної дози також, – підкреслив Кузін. – При бустерній вакцинації застосовується той же підхід, що й при основному курсі щеплень. Абсолютним протипоказанням є лише несприятлива реакція на першу дозу вакцини, що має бути зафіксовано в електронній системі охорони здоров’я.

Людям, що мають імуносупресивні стани, додатково вводиться доза вакцини через 28 днів після основного курсу щеплення. А бустерна доза теж показана, але через шість місяців після додаткової.

Отже особи із імуносупресивними станами, після трансплантації та ті, що тривалий час отримують імуносупресивну терапію, можуть розраховувати на четверту дозу для формування повноцінного імунітету.

Джерело: Телеканал Рада