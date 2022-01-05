В Украине уже разрешено вакцинироваться от Covid-19 бустерной дозой, и сегодня шесть тысяч человек уже воспользовались этой возможностью, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В настоящее время бустеры получают медработники, работники домов интернатного типа, а также люди в возрасте 60+, составляющие группы риска.

Адреса пунктов прививки можно узнать на сайте https://vaccination.covid19.gov.ua

— Оптимальный период введения бустерной дозы – от шести до девяти месяцев с даты получения полного курса прививки от Covid-19, — пояснил главный санврач. – Обращение за бустерной дозой через 10-11 месяцев не является нарушением порядка вакцинации. Но оптимальным периодом определено именно шесть-девять месяцев.

Что касается вакцин, которыми прививают в третий раз (бустер), то предпочтение отдается мРНК-вакцинам. Но при отсутствии таковых, подчеркнул Игорь Кузин, экспертами Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике разработаны и другие комбинации применения различных вакцин.

– Однако в Украине пока нет дефицита мРНК-вакцин, поэтому преимущество для бустерной дозы будет предоставляться именно им, – сообщил Кузин. – Что касается основной прививки вакциной CoronaVac, то исследования сочетания ее с вакциной Moderna еще продолжаются, следовательно, можно применять Pfizer.

В сертификате, вероятно, будет указана та вакцина, которую применят при введении бустерной дозы. Этот вопрос еще обсуждается.

Украинцев интересует, когда можно будет получить бустерную дозу всем желающим. Игорь Кузин пообещал, что уже к 15 января этот вопрос будет рассмотрен, а решение – принято.

Он заверил также, что в Украине нет дефицита вакцин, имеющихся доз хватит для всех желающих и тех, кому крайне необходимо прививаться. Это люди в возрасте 60+ и онкобольные.

– Онкозаболевание не является противопоказанием к вакцинации вообще, и бустерной дозы тоже, – подчеркнул Кузин. – При бустерной вакцинации применяется тот же подход, что и при основном курсе прививок. Абсолютным противопоказанием является неблагоприятная реакция на первую дозу вакцины, которая должна быть зафиксирована в электронной системе здравоохранения.

Людям с иммуносупрессивными состояниями дополнительно вводится доза вакцины через 28 дней после основного курса прививки. Бустерная доза тоже показана, но через шесть месяцев после дополнительной.

Следовательно, лица с иммуносупрессивными состояниями, после трансплантации и длительно получающие иммуносупрессивную терапию, могут рассчитывать на четвертую дозу для формирования полноценного иммунитета.

Источник: Телеканал Рада