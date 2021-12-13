Дополнительные вакцины вносят ключевые изменения в нашу защиту, уменьшая угрозу от Омикрона.

Осенью распространение бустеров для старших возрастных групп было спорным. Теперь они в центре внимания. Так почему же бустеры так сильно помогают по сравнению с первым и вторым уколами, и неужели мы находимся на конвейере к тому, что нам нужно постоянно увеличивать количество дозаправок?

Еще до появления Омикрона было ясно, что для поддержания уровня защиты от коронавирусной инфекции потребуются бустеры, хотя защита от тяжелого течения болезни, похоже, держалась хорошо.

Вакцины побуждают организм вырабатывать нейтрализующие антитела, которые перехватывают Covid-19 до того, как вирус заразит наши клетки, но циркулирующие антитела со временем могут исчезнуть.

Данные из Израиля, одной из первых стран, вакцинировавших свое население, показали снижение защиты от инфекции всего через три месяца. Выяснилось, что через шесть месяцев после второй дозы вероятность заражения у людей была примерно в 15 раз выше, чем через несколько недель после нее.

Даже если большинство людей защищены от тяжелых форм болезни, невакцинированные представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения.

Омикрон сделал потребность в бустерах более насущной. Мутации в вирусе означают, что его спайковый белок теперь сильно отличается от такового в исходном уханьском штамме, для которого были разработаны все современные вакцины.

Это, в свою очередь, свидетельствует, что антитела от предыдущей инфекции и вакцинации будут менее способны перехватить Омикрон. Поскольку они менее активно прилипают к вирусу, требуется большее количество антител, чтобы компенсировать их меньшее соответствие.

Исследования показывают, что бустерная доза увеличивает уровни антител значительно больше, чем две дозы, что дает некоторую надежду и означает, что ослабление иммунитета будет происходить медленнее после третьей дозы, хотя прошло недостаточно времени, чтобы определить, так ли это.

Ранние исследования также показывают, что качество антител выше после ревакцинации. Иммунная система продолжает уточнять, какие именно антитела отбираются и амплифицируются на основе последующих встреч с вирусом или вакциной, и исследования показывают, что после третьей дозы иммунный ответ будет более широким и сильным.

Иммунная система имеет и вторую линию защиты в виде Т-клеток, которые атакуют уже инфицированные клетки. Они, как правило, остаются дольше и распознают части вируса, которые более консервативны.

Поэтому, если антител недостаточно, чтобы предотвратить инфекцию, Т-клетки могут взять болезнь под контроль, прежде чем она серьезно ухудшит самочувствие человека.

Лабораторные данные выглядят обнадеживающе, но за реальными результатами внимательно следят в Южной Африке, Великобритании и других странах, чтобы ответить на этот вопрос, который остается одной из самых больших неопределенностей относительно того, как эта волна будет развиваться.

На данный момент производители вакцин работают над вариантами уколов, которые могут быть готовы к применению уже в марте, но корректировка текущих вакцин оставит те же уязвимые точки, если на смену Омикрону в будущем придет другой, еще более быстро распространяющийся вариант.

Ученые надеются, что следующее поколение вакцин не только будет хорошо сочетаться с циркулирующими штаммами, но и обеспечит гораздо более широкую иммунную защиту, так что они будут эффективны против мутаций.

Одна из возможностей — это вакцина, разработанная для запуска Т-клеточного ответа не на спайк-белок, а на механизм размножения вируса, что, как предположили ученые, может привести к сохранению иммунитета на годы, а не на месяцы.