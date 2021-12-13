В Великобритании официально зафиксирована смерть человека, инфицированного новым вариантом коронавируса Омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон во время своего визита в клинику вакцины в Паддингтоне на западе Лондона.

Эта новость стала своего рода продолжением предыдущего месседжа министра здравоохранения Великобритании Саджида Джавида о том, что в настоящий момент в больницах пребывают десять человек с подтвержденном диагнозом Омикрон-инфекции.

— К сожалению, да, Омикрон производит госпитализации, и, к сожалению, подтверждено, что по крайней мере один пациент умер от Омикрона, — сказал Борис Джонсон.

Он отметил, что, очевидно, было явно опрометчиво признать вариант Омикрон более мягкой версией коронавируса. Учитывая ситуацию, нужно признать явную скорость, с которой Омикрон распространяется среди населения.

— Так что лучшее, что мы можем сделать, это задействовать все меры предосторожности, — заявил глава правительства.

Напомним, что ранние данные предполагали, что новый Covid-вариант Омикрон может быть несколько мягче, однако эксперты говорят, что он все равно может привести к значительному увеличению количества госпитализаций из-за повышенной трансмиссивности.

Источник: SkyNews