В Турции зафиксированы первые шесть случаев инфицирования штаммом коронавируса Омикрон: один из них в Стамбуле, остальные пять — в Измире, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

— Во всех случаях госпитализация не понадобилась. Заболевание протекает в легкой форме, пациенты под амбулаторным наблюдением, — сказал Коджа.

Министр напомнил гражданам, как важно соблюдать все противоэпидемические правила и ограничения, которые приняты в стране.

За прошлые сутки в Турции зафиксировали почти 18 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом, 182 человека умерли, 22 648 инфицированных выздоровели.

В стране на данный момент сделано почти 122 млн прививок от коронавируса. Обе дозы вакцины получили 82,03% граждан в возрасте старше 18 лет.

Врач-эпидемиолог, который считает, что борьба с новыми штаммами возможна благодаря хорошо организованной и обязательной вакцинации, допускает, что прививок без ревакцинации недостаточно, если говорить о штамме Омикрон.

Источник: Akşam.