В ближайшие годы победить коронавирусную инфекцию не получится, утверждает назначенный 8 декабря министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах.

– Нам не удастся полностью победить коронавирус в обозримом будущем – четыре года. Нужно быть реалистами, – сказал Лаутербах.

Он уточнил, что новые штаммы коронавируса появляются слишком часто, в особенности – у людей с иммунодефицитом, аутоиммунными заболеваниями и онкологическими заболеваниями.

Лаутербах является врачом-эпидемиологом, который считает, что борьба с новыми штаммами возможна благодаря хорошо организованной и обязательной вакцинации.

Но прививок без ревакцинации не достаточно, если говорить о штамме Омикрон, подчеркнул министр.

По его словам, будет ли необходима четвертая вакцинация, и когда, будет во многом зависеть от того, насколько серьезно люди будут болеть Омикроном и появятся ли еще какие-нибудь мутации.

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