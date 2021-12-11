Найближчими роками перемогти коронавірусну інфекцію не вдасться, стверджує призначений 8 грудня міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах.

– Нам не вдасться повністю перемогти коронавірус у найближчому майбутньому – чотири роки. Треба бути реалістами, – сказав Лаутербах.

Він уточнив, що нові штами коронавірусу з’являються дуже часто, особливо – у людей з імунодефіцитом, аутоімунними захворюваннями та онкологічними захворюваннями.

Лаутербах є лікарем-епідеміологом, який вважає, що боротьба з новими штамами можлива завдяки добре організованій та обов’язковій вакцинації.

Але щеплень без ревакцинації замало, якщо говорити про штам Омікрон, наголосив міністр.

За його словами, чи буде необхідна четверта вакцинація, і коли, багато в чому залежатиме від того, наскільки серйозно люди хворітимуть на Омікрон і чи з’являться ще якісь мутації.

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