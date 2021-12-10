Как долго нам еще жить в режиме жесткого Covid-карантина? Чего ожидать от нового штамма Омикрон и какие инфекционные болезни еще грозят человечеству в ближайшем будущем? На эти и другие вопросы ответил профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой Национального университета здравоохранения Украины имени П.Л. Шупика Александр Дуда.

— Проблема с вирусом Омикрон, которая возникла недавно, уже вызвала мощную волну заболеваемости в странах Южной Африки. Беспокойство этот факт вызвал прежде всего ввиду того, что на юге африканского континента сосредоточено большое количество больных СПИДом, — рассказал профессор.

Когда возник вопрос относительно интенсивности распространения нового вируса Covid-19, которому ВОЗ дала название Омикрон, первое, что пришло на ум ученым, это то, что основным контингентом распространителей инфекции были молодые мужчины в возрасте от 20 до 40 лет.

На сегодня этот вопрос достаточно серьезно звучит в мире. Он стал по сути основным во время заседания министров здравоохранения стран J7, которое состоялось 29 ноября. На повестке дня было два главных вопроса. Первое: как быстро может распространяться этот вирус в мире? Второе: что следует предпринять для того, чтобы предупредить это распространение?

Для начала, как мы знаем, был введен жесткий контроль на границах, касающийся прежде всего тех граждан, которые возвращались из ЮАР.

Кроме того, отмечается, что надо обязательно делать секвестирование вируса, то есть определять, какой именно это штамм: Дельта, Омикрон или, может, какой-то другой.

Сложность заключается в том, что на время заседания Всемирной организации здравоохранения по вопросу появления Омикрона количество больных этим штаммом составляло лишь 77 человек в Южно-Африканской Республике. Но делать выводы на основании 77 случаев крайне некорректно.

Поэтому сегодня все находятся на стадии ожидания. И, конечно же, в стадии продолжения исследований. Эксперты ВОЗ отметили, что в течение 10-14 суток найдут ответ относительно того, будет ли Омикрон более агрессивным, нежели Дельта, или все же он будет иметь более мягкое действие.

— Это покажет клиническая картина, которая будет наблюдаться у таких больных. Но пока информации очень мало и по симптомам, и по течению. Выводы делаются по тысячам, десяткам тысяч, тогда можно сказать уверенно относительно того, что нас ждет, — констатирует Александр Дуда.

Впрочем, есть очень обнадеживающая статистика из Японии, свидетельствующая о том, что агрессивность Дельта-варианта постепенно исчезает — фиксируется более мягкое течение заболевания.

Надолго ли с нами Covid-19

— Думаю, что коронавирус был все время с нами. В 2017 году на нашей кафедре была защищена диссертация, посвященная сезонному коронавирусу. То есть вирус, который имеет гриппоподобное течение, был, есть и будет, — отмечает ученый.

Коронавирус с годами займет свое место в структуре респираторных инфекций. Но для нас будет принципиально, как он станет себя вести: более агрессивно, менее агрессивно.

Когда минует пандемия, все встанет на свои места. Будет сезонная инфекция, к которой будут относить грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции. Мы так и будем говорить: грипп + другие респираторные инфекции.

— Кстати, до пандемии грипп составлял 5-15% от всей статистики других респираторных инфекций. И коронавирус будет входить как раз в именно такую структуру. Мы будем жить в сезонах респираторных инфекций, — подчеркнул вирусолог.

Что касается масок и других профилактических средств, которые имеем сегодня, то здесь многое зависит от менталитета каждой страны. Но такой агрессивности с высокими летальными показателями, которую имеем сейчас, уже не должно быть. Мы пережили классическую вспышку инфекционной болезни. Как переживали это в свое время, например, с оспой. Но ведь все обошлось, и мир продолжает жить.

Тем не менее, ни в коем случае нельзя терять бдительность. В том смысле, чтобы снимать маски и тешить себя тем, что мы, мол, вакцинированы. Вспомним, как разворачивались события в Австрии, Дании, Израиле. Массово вакцинировались, маски сняли, и снова начала нарастать заболеваемость. Почему?

Причин здесь несколько. И главная из них — это наличие людей с очень ослабленным иммунитетом. Речь о тяжелых состояниях на фоне хронических заболеваний. Для коронавируса такие пациенты – первая цель для выживания и мутаций.

Ученые все время отмечают, какие мутации наиболее опасны, какие приводят к тому, что совершенно меняется клиника течения заболевания.

То есть на вопрос, как долго мы будем жить, скажем так, в масочном режиме, конечного ответа нет. ВОЗ дает прогнозы от двух до пяти лет.

Есть и более оптимистичный прогноз. Его сделал на крупном международном форуме Билл Гейтс, который математически вычислил: тотальная вакцинация и проведение противоэпидемических мероприятий позволят миру уже летом 2022 года поставить точку в отношении пандемии Covid-19.

Однако только жизнь покажет, как все будет происходить дальше.