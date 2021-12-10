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Когда в Украине ожидать новую вспышку Covid-19 — прогноз KSE

10 декабря 2021, 13:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Источник: Depositphotos

В Украине новая вспышка Covid-19 возможна уже в январе следующего года. В Европе уже наблюдается  активный рост заболеваемости, добавляются сезонные болезни и новый штамм коронавируса Омикрон.

Об этом в интервью рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Источник
РБК-Украина
Теги
Коронавирус Covid-19
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