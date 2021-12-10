— Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном — в январе мы не увидим роста заболеваемости, — сказал он.

Впрочем, эксперт подчеркнул, что по среднему сценарию ожидается, что заболеваемость действительно начнет расти с января, и на это есть три причины.

— Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется — это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу, — отметил Ганиченко.

По его словам, в Украине подобные процессы начнутся уже в январе 2022 года.

— Второе — это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился Covid-19, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун, — подчеркнул Ганиченко.

Нельзя забывать и о мутации коронавируса.

— Сейчас мы говорим уже об Омикроне. Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма, — отметил эксперт.

Он добавил, что уже известны факты и о других мутациях вируса.