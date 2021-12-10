В Украине третья волна заболеваемости коронавирусом уже выходит из своего пика. Так, в стране начали стабилизироваться эпидемиологические показатели.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в интервью одному из изданий.

— Сейчас нужно начать с того, что все эпидпоказатели стабилизируются и показывают неплохой спад, — отметил он.

По словам Ганиченко, уже четвертую неделю подряд уровень заболеваемости снижается. Это означает, что выявленные случаи, госпитализация и смертность идут на спад.

В Киевской школе экономики считают, что о полной стабилизации можно говорить после трех недель подряд такого спада. Ганиченко объяснил такую тенденцию тем, что исторически в ряде стран наблюдается, когда одну-две недели заболеваемость идет якобы спад, а затем возвращается тренд на рост, поэтому в таком случае не следует говорить о прохождении пика.

— Но в Украине в рамках текущей волны, если, например, взглянуть на график заболеваемости, то можно говорить, что вот эта третья волна уже выходит из своего пика, — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что это означает, что нет риска повторного роста. Но визуально на графике уже видно, что эта волна будет идти отдельно. То есть следующий рост Covid-заболеваемости уже будет в новой, в четвертой волне.

По состоянию на 10 декабря в Украине зафиксировали 11 327 новых случаев коронавируса. Выздороветь удалось 24 456 украинцам, а умерли — 442 человека. Подробнее о коронавирусе в Украине — читайте на Фактах ICTV.