– Зараз варто почати з того, що всі епідпоказники стабілізуються і показують непоганий спад, – зазначив він.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко в інтерв’ю одному з видань.

В Україні третя хвиля захворюваності на коронавірус вже виходить зі свого піку. Так, у країні почали стабілізуватися епідемічні показники.

За словами Ганиченка, вже четвертий тиждень поспіль рівень захворюваності знижується. Це означає, що виявлені випадки, госпіталізація і смертність йдуть на спад.

У Київській школі економіки вважають, що про повну стабілізацію можна говорити після трьох тижнів поспіль такого спаду. Ганиченко пояснив таку тенденцію тим, що історично у низці країн спостерігається, коли один-два тижні захворюваність йде нібито спад, а потім повертається тренд на зростання, тож в такому випадку не слід говорити про проходження піку.

– Але в Україні у рамках поточної хвилі, якщо, наприклад, подивитись на графік захворюваності, то можна говорити, що ось ця третя хвиля вже виходить зі свого піку, – наголосив він.

Експерт додав, що це означає, що немає ризику повторного зростання. Але візуально на графіку вже видно, що ця хвиля йтиме окремо. Тобто наступне зростання Covid-захворюваності вже буде в новій, в четвертій хвилі.

Станом на 10 грудня в Україні зафіксували 11 327 нових випадків коронавірусу. Одужати вдалося 24 456 українцям, а померли – 442 людини. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте на Фактах ICTV.