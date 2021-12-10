Станом на 10 грудня 2021 року в Україні загалом виявили 3 543 684 випадки коронавірусу. У країні фіксується незначне зниження кількості нових хворих, за добу їх – 11 327.

Серед них – 1 010 дітей та 214 медпрацівників.

Протягом пандемії вірус забрав життя 90 343 українців, за добу – 442 летальних випадки.

Водночас одужати вдалося загалом 3 158 426 особам, протягом дня – 24 456 громадянам.

За час поширення вірусу на території країни провели 16 234 638 ПЛР-тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 14 031 953 людини (одну дозу – 14 031 951, дві дози – 12 252 237).

За вчора 157 728 людей вакциновано від коронавірусу.

Інформація щодо кількості нових випадків вірусу у регіонах буде доступна пізніше, повідомляють у МОЗ.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 9 грудня у країні загалом виявили 3 532 357 випадків хвороби. За добу було 12 376 нових хворих.