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Незначительное снижение: в Украине за сутки выявили 11 327 новых случаев Covid-19

10 декабря 2021, 08:12
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стационар
Источник: Depositphotos

По состоянию на 10 декабря 2021 года в Украине выявили 3 543 684 случая коронавируса. В стране фиксируется незначительное снижение количества новых больных, за сутки их – 11 327.

Среди них – 1 010 детей и 214 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 90 343 украинцев, за сутки – 442 летальных случая.

В то же время выздороветь удалось в целом 3 158 426 людям, в течение дня — 24 456 гражданам.

С момента распространения вируса на территории страны провели 16 234 638 ПЦР-тестирований.

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С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 031 953 человека (одну дозу – 14 031 951, две дозы – 12 252 237).

За вчера 157 728 человек были вакцинированы от коронавируса.

Ситуация в регионах (количество новых случаев за сутки):

  • Винницкая область – 326;
  • Волынская область – 434;
  • Днепропетровская область – 742;
  • Донецкая область – 724;
  • Житомирская область – 336;
  • Закарпатская область – 404;
  • Запорожская область – 547;
  • Ивано-Франковская область – 328;
  • Киевская область – 576;
  • Кировоградская область – 153;
  • Луганская область – 121;
  • Львовская область – 575;
  • Николаевская область – 336;
  • Одесская область – 647;
  • Полтавская область – 712;
  • Ровенская область – 331;
  • Сумская область – 341;
  • Тернопольская область – 235;
  • Харьковская область – 424;
  • Херсонская область – 134;
  • Хмельницкая область – 390;
  • Черкасская область – 622;
  • Черновицкая область – 117;
  • Черниговская область – 300.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 декабря в стране выявили 3 532 357 случаев болезни. За сутки было 12 376 новых больных.

Источник
Минздрав
Теги
Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , статистика
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