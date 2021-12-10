По состоянию на 10 декабря 2021 года в Украине выявили 3 543 684 случая коронавируса. В стране фиксируется незначительное снижение количества новых больных, за сутки их – 11 327.

Среди них – 1 010 детей и 214 медработников.

За время пандемии вирус унес жизни 90 343 украинцев, за сутки – 442 летальных случая.

В то же время выздороветь удалось в целом 3 158 426 людям, в течение дня — 24 456 гражданам.

С момента распространения вируса на территории страны провели 16 234 638 ПЦР-тестирований.

С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 031 953 человека (одну дозу – 14 031 951, две дозы – 12 252 237).

За вчера 157 728 человек были вакцинированы от коронавируса.

Ситуация в регионах (количество новых случаев за сутки):

Винницкая область – 326;

Волынская область – 434;

Днепропетровская область – 742;

Донецкая область – 724;

Житомирская область – 336;

Закарпатская область – 404;

Запорожская область – 547;

Ивано-Франковская область – 328;

Киевская область – 576;

Кировоградская область – 153;

Луганская область – 121;

Львовская область – 575;

Николаевская область – 336;

Одесская область – 647;

Полтавская область – 712;

Ровенская область – 331;

Сумская область – 341;

Тернопольская область – 235;

Харьковская область – 424;

Херсонская область – 134;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 622;

Черновицкая область – 117;

Черниговская область – 300.

Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 декабря в стране выявили 3 532 357 случаев болезни. За сутки было 12 376 новых больных.