По состоянию на 10 декабря 2021 года в Украине выявили 3 543 684 случая коронавируса. В стране фиксируется незначительное снижение количества новых больных, за сутки их – 11 327.
Среди них – 1 010 детей и 214 медработников.
За время пандемии вирус унес жизни 90 343 украинцев, за сутки – 442 летальных случая.
В то же время выздороветь удалось в целом 3 158 426 людям, в течение дня — 24 456 гражданам.
С момента распространения вируса на территории страны провели 16 234 638 ПЦР-тестирований.
С начала вакцинальной кампании прививки получили 14 031 953 человека (одну дозу – 14 031 951, две дозы – 12 252 237).
За вчера 157 728 человек были вакцинированы от коронавируса.
Ситуация в регионах (количество новых случаев за сутки):
- Винницкая область – 326;
- Волынская область – 434;
- Днепропетровская область – 742;
- Донецкая область – 724;
- Житомирская область – 336;
- Закарпатская область – 404;
- Запорожская область – 547;
- Ивано-Франковская область – 328;
- Киевская область – 576;
- Кировоградская область – 153;
- Луганская область – 121;
- Львовская область – 575;
- Николаевская область – 336;
- Одесская область – 647;
- Полтавская область – 712;
- Ровенская область – 331;
- Сумская область – 341;
- Тернопольская область – 235;
- Харьковская область – 424;
- Херсонская область – 134;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 622;
- Черновицкая область – 117;
- Черниговская область – 300.
Согласно статистике коронавируса в Украине, по состоянию на 9 декабря в стране выявили 3 532 357 случаев болезни. За сутки было 12 376 новых больных.