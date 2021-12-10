Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

– Ми зараз говоримо про середній сценарій Київської школи економіки. Ми розглядаємо їх три: середній, оптимістичний, песимістичний. За оптимістичного – у січні ми не побачимо зростання захворюваності, – сказав він.

Втім, експерт підкреслив, що за середнім сценарієм очікується, що захворюваність справді почне зростати з січня, і на це є три причини.

– Це ситуація в Європі. Просто зараз ми бачимо там масове активне зростання. Низка країн зараз стабілізується – це ті, які дуже активно до цього росли. Але є низка європейських країн, які зараз починають дуже активно зростати по другому колу, – наголосив Ганиченко.

За його словами, в Україні подібні процеси розпочнуться вже у січні 2022 року.

– Друге – це традиційна сезонність грипоподібних захворювань, яка на той час, як з’явився Covid-19, якраз із січня показувала тренд на зростання. Минулого року грипоподібні захворювання демонстрували трохи зміщений тренд. Ми пояснюємо це тим, що було введено січневий локдаун, – наголосив Ганиченко.

Не можна забувати і про мутацію коронавірусу.

– Зараз ми говоримо вже про Омікрон. Поки що ми не говоримо, що це загроза для миру чи України. Ми говоримо, що це є потенційна загроза. Чому? Тому що зараз немає перевірених даних щодо кожної зі складових. Є три основні складові, які визначають небезпеку того чи іншого штаму, – наголосив експерт.

Він додав, що вже відомі факти і про інші мутації вірусу.

– Ось ці три фактори якраз і свідчать про те, що в січні справді є ймовірність зростання захворюваності на Covid-19 в Україні, – резюмував Ганиченко.

В Україні третя хвиля захворюваності на коронавірус вже виходить зі свого піку. Так, у країні почали стабілізуватись епідемічні показники.