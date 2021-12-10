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Коли в Україні чекати нового спалаху Covid-19 – прогноз KSE

10 Грудня 2021, 13:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos
В Україні новий спалах Covid-19 можливий уже в січні наступного року. У Європі вже спостерігається активне зростання захворюваності, додаються сезонні хвороби та новий штам коронавірусу Омікрон.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Коронавирус Covid-19
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